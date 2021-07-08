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Kirada oturanlar dikkat! Tazminat bile alabilirsiniz!

Avukatlar, kirada oturan milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir uyarıda bulundu. Pandemi döneminde kiralık ev fiyatları artınca ev sahipleri mevcut kiracılarını çıkarıp, evlerini daha yüksek fiyattan kiralamaya çalışıyor. Ev sahiplerinin istediklerinde kiracılarını tahliye edemeyeceğini belirten avukatlar, ihtiyaç nedeniyle yapılan tahliyelerde evin 3 yıl başkasına verilemeyeceğini, aksi takdirde kiracıya tazminat ödeneceğini söyledi.

08.07.2021 08:43 - Son Güncelleme: 08.07.2021 08:43
Kirada oturanlar dikkat! Tazminat bile alabilirsiniz!

Başta İstanbul olmak üzere birçok il ve ilçede kiralık ev bulmak zorlaştı. Arz sınırlı talep çok olunca kiralar ciddi oranda yükseldi.

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Kirada oturanlar dikkat! Tazminat bile alabilirsiniz!

Ev bulmakta zorlanan vatandaş emlak ofislerine isim yazdırıp sıraya girmeye başladı. Hürriyet'in gündeme getirdiği kiralık ev sorununda şimdi de fırsatçılar ortaya çıktı. Emlak danışmaları, eski kiracısını çıkarıp, evini daha yüksek fiyatla kiraya vermek isteyenlerin sayısının arttığını söyledi.

Kirada oturanlar dikkat! Tazminat bile alabilirsiniz!

Bir dönem 'Almanya'dan oğlum geliyor, evden çıkın' klişesi bugün farklı söylemlerle yeniden gündemde. Peki ev sahibi istedi diye kiracı evden çıkar mı? Kiracının hakları neler? Bu soruları avukatlara sorduk. Avukat Melek Elden Aydın, kiraya verenin kiracısını istediği zaman tahliye etmesinin mümkün olmadığını söyledi ve süreci şöyle anlattı:

Kirada oturanlar dikkat! Tazminat bile alabilirsiniz!

İHTİYAÇ İSPATLANMALI
"Konut ve çatılı işyeri kiralarında tahliye sebepleri kapsamında ilk sebep, kiraya verenin konut ya da işyeri ihtiyacı. Mülk sahibi kendisinin, eşinin, alt soyunun, üst soyunun yahut kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut veya işyeri ihtiyacı sebebiyle kiracının tahliyesini talep edebilir.

Kirada oturanlar dikkat! Tazminat bile alabilirsiniz!

Ancak, bu durumu ispatlaması gerekir. Örneğin, müsait başka bir taşınmazı varken açacağı tahliye davası red edilir. Mülk sahibinin tahliye tarihinden itibaren ev ya da işyerini başkasına kiraya vermesi 3 yıl boyunca mümkün değil. Bu yasak ihlal edilirse tazminat ödenir.