Kirada oturanlar dikkat! Tazminat bile alabilirsiniz!
Avukatlar, kirada oturan milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir uyarıda bulundu. Pandemi döneminde kiralık ev fiyatları artınca ev sahipleri mevcut kiracılarını çıkarıp, evlerini daha yüksek fiyattan kiralamaya çalışıyor. Ev sahiplerinin istediklerinde kiracılarını tahliye edemeyeceğini belirten avukatlar, ihtiyaç nedeniyle yapılan tahliyelerde evin 3 yıl başkasına verilemeyeceğini, aksi takdirde kiracıya tazminat ödeneceğini söyledi.
08.07.2021 08:43
- Son Güncelleme: 08.07.2021 08:43
Bir dönem 'Almanya'dan oğlum geliyor, evden çıkın' klişesi bugün farklı söylemlerle yeniden gündemde. Peki ev sahibi istedi diye kiracı evden çıkar mı? Kiracının hakları neler? Bu soruları avukatlara sorduk. Avukat Melek Elden Aydın, kiraya verenin kiracısını istediği zaman tahliye etmesinin mümkün olmadığını söyledi ve süreci şöyle anlattı:
İHTİYAÇ İSPATLANMALI
"Konut ve çatılı işyeri kiralarında tahliye sebepleri kapsamında ilk sebep, kiraya verenin konut ya da işyeri ihtiyacı. Mülk sahibi kendisinin, eşinin, alt soyunun, üst soyunun yahut kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut veya işyeri ihtiyacı sebebiyle kiracının tahliyesini talep edebilir.