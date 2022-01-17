Hepsi gün ışığına çıktı: Zamlı aylıklar bugün hesaba geçiyor! 2022 Ocak SSK ek ödeme dahil emekli maaş hesabı: 1600-1700-1800-1900-2000 TL alana...

25.47 zamlı aylıklar bugün hesaba geçiyor! 2022 Ocak SSK ek ödeme dahil emekli maaş hesabı: 1600-1700-1800-1900-2000 TL alana kaç TL zam geldi? SSK emekli maaş hesaplama işlemi sabahın ilk saatleriyle birlikte arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. 1600-1700-1800-1900-2000-2100-2200-2300 TL emekli maaşı alana ne kadar, kaç TL zam geldiği merak konusu oluyor. Milyonlarca kişinin alacağı zamlı maaşlar 3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranlarıyla netlik kazanmıştı. İlk ödeme bugünden itibaren SSK emeklilerine yapılacak. SSK emeklileri yüzde 25.47 zamlı maaşlarını ve yeni aylıktan hesaplanan ek ödemelerini bu hafta hesaplarında görecek.