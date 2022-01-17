Hepsi gün ışığına çıktı: Zamlı aylıklar bugün hesaba geçiyor! 2022 Ocak SSK ek ödeme dahil emekli maaş hesabı: 1600-1700-1800-1900-2000 TL alana...
Geçtiğimiz haftalarda emekli maaşlarına yapılan zam belli olmuştu. ilk ödeme bugünden itibaren SSK emeklilerine yapılacak. SSK emeklileri yüzde 25.47 zamlı maaşlarını ve yeni aylıktan hesaplanan ek ödemelerini bu hafta hesaplarında görecek. SSK emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri ayın 26'sında tamamlanacak. Zam tutarı belli olur olmaz milyonlarca emekli ve memur alacağı maaşın tam tutarını öğrenmek istiyor. Peki, 2022 Ocak ayı SSK emekli maaş hesaplama nasıl yapılır? 1600-1700-1800-1900-2000-2100-2200-2300 TL emekli maaşı alana ne kadar, kaç TL zam geldi? İşte tüm detaylar!
17.01.2022 08:10
- Son Güncelleme: 17.01.2022 08:10
25.47 zamlı aylıklar bugün hesaba geçiyor! 2022 Ocak SSK ek ödeme dahil emekli maaş hesabı: 1600-1700-1800-1900-2000 TL alana kaç TL zam geldi? SSK emekli maaş hesaplama işlemi sabahın ilk saatleriyle birlikte arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. 1600-1700-1800-1900-2000-2100-2200-2300 TL emekli maaşı alana ne kadar, kaç TL zam geldiği merak konusu oluyor. Milyonlarca kişinin alacağı zamlı maaşlar 3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranlarıyla netlik kazanmıştı. İlk ödeme bugünden itibaren SSK emeklilerine yapılacak. SSK emeklileri yüzde 25.47 zamlı maaşlarını ve yeni aylıktan hesaplanan ek ödemelerini bu hafta hesaplarında görecek.