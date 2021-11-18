Hep hüsran hep kahır! Bitcoin bir çıkıyor, bir iniyor! Kripto paralar, Bitcoin neden düşüyor? Uzmanlar kripto kehanetini açıkladı: 1 sene içinde...

Bitcoin bir çıkıyor, bir iniyor! Kripto paralar, Bitcoin neden düşüyor? Uzmanlar kripto kehanetini açıkladı: 1 sene içinde... Yatırımcılar tarafından kripto para piyasalarında yaşanan son gelişmeler merak ediliyor. Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ve Ripple'da yaşanan düşüş bugün de devam ediyor.Genel olarak Kripto Para piyasalarında düşüş yaşanmaya başlamış oldu. Öte yandan aşırı alım bölgesindeki fiyatlamalar sonrası düzeltme hareketinin beklenmesi de düşüşte önemli rol oynuyor.