Hemen şimdi para kazanabilirsiniz! Hem maliyeti düşük hem geliri yüksek! Bu işe başlayan köşeyi dönüyor, paraya para demiyor... Sermayesiz, maliyeti düşük ve yüksek gelir vaad etmesi nedeniyle web en cazip para kazanma yolu olarak görülüyor. Bilinmiş olduğu üzere pandemi döneminde online alışverişe olan ilgi büyük ölçüde artmış durumda. Bu bağlamda birçok birey bu süreçte internetten para kazanmanın yollarını araştırıken e-ticarete yöneliyor. Peki e-ticarete başlamadan önce neler yapmanız gerekli? İşte konu hakkında tüm bilinmesi gerekenler!