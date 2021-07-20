Hemen o bankaya başvuru yapmanız gerekmekte! 177.000 TL’ye kadar faizsiz konut kredisi müjdesi!

TOKİ tarafından bu yıl için ödenecek faizsiz konut kredisi tutarı açıklandı. Konut kredisi ile ilgili yapılan açıklamada detaylara yer verildi. Faizsiz kredi bankalar tarafından yalnızca gerekli koşulların sağlanması halinden verilen bir hizmet olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan faizsiz kredi hizmetlerine yakından bakıldığında bu kredi hizmeti içerisinde bankalar kar oranı ismi altında bir fark aldıkları görülmektedir.