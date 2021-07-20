0 km ve en fazla 5 yaşındaki taşıtlar için 60 ay vade... Ziraat Bankası’na günlük 53,32 TL ödeyerek araba satın alabilirsiniz!

Sıfır ya da ikinci el taşıt sahibi olmak isteyenler kamu ve özel bankaların taşıt kredilerini araştırıyorlar. Ziraat Bankası 1,59 faiz ödemesi ile 0 km ve en çok 5 yaşındaki taşıtlar amacıyla kredi veriyor. Bankadan 48 ay vadeli 50 bin TL kredi çeken bir vatandaş, aylık 1.599,73 TL geri ödeme yapabilir. Günlük geri ödeme tutarı ise ortalama 53,32 TL olarak hesaplanıyor. Otomobil, ticari araç sahibi olmak isteyen kişiler için bankaların çeşitli seçeneklerle sunduğu kredi hizmetidir. Taşıt kredileri hem sıfır hem de ikinci el araçlar için kullanılabilir. Fakat ikinci el araçlarda bazı değerlendirmelere dikkat ediliyor.