17.000TL’ye varan indirim veya 75.000TL’ye 12 ay %0,99 faiz fırsatı! Dev indirimi bitmek üzere: Sıfır arabalar binlerce liralık indirim ile satılıyor!
Araç şirketler müşteri çekmek amacıyla birbirinden avantajlı kampanya duyurularında bulunuyorlar. Hyundai resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile 3 modelinde binlerce liralık indirimler yaptığını duyurdu. Yaza özel olarak yapılan indirimler 31 Temmuz tarihinde bitiyor. Öte yandan Fiat Egea Sedan Easy Temmuz ayındaki 2.000 TL'lik zamma rağmen hala en cazip fiyat performans aracı olmaya devam ediyor. Fiat Egea Easy modelini Temmuz ayında 159.900 TL fiyatla satın alabilir ve Fiat Egea modellerinde Temmuz ayı kampanyası kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteğinden faydalanabilirsiniz.
Binlerce lira indirim yapılıyor! Temmuz ayı otomobil kampanyaları mest ediyor. Araç şirketler müşteri çekmek amacıyla birbirinden avantajlı kampanya duyurularında bulunuyorlar. Hyundai resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile 3 modelinde binlerce liralık indirimler yaptığını duyurdu. Yaza özel olarak yapılan indirimler 31 Temmuz tarihinde bitiyor. Hyundai i10 model araç alımlarında Temmuz ayı kampanyası kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor. Aynı zamanda nakit alımlarda 5.000 TL'ye varan kampanya indirimleri uygulanıyor.
2021 Temmuz Fiat Kampanyası Detayları
Fiat Egea Sedan Easy Temmuz ayındaki 2.000 TL'lik zamma rağmen hala en cazip fiyat performans aracı olmaya devam ediyor. Fiat Egea Easy modelini Temmuz ayında 159.900 TL fiyatla satın alabilir ve Fiat Egea modellerinde Temmuz ayı kampanyası kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteğinden faydalanabilirsiniz.
%50 Ötv dilimindeki nadir SUV araçlardan olan Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT Benzin Manuel modelini Temmuz ayı kampanyası kapsamında 231.000 TL fiyatla satın alabilirsiniz.