17.000TL’ye varan indirim veya 75.000TL’ye 12 ay %0,99 faiz fırsatı! Dev indirimi bitmek üzere: Sıfır arabalar binlerce liralık indirim ile satılıyor!

Binlerce lira indirim yapılıyor! Temmuz ayı otomobil kampanyaları mest ediyor. Araç şirketler müşteri çekmek amacıyla birbirinden avantajlı kampanya duyurularında bulunuyorlar. Hyundai resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile 3 modelinde binlerce liralık indirimler yaptığını duyurdu. Yaza özel olarak yapılan indirimler 31 Temmuz tarihinde bitiyor. Hyundai i10 model araç alımlarında Temmuz ayı kampanyası kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor. Aynı zamanda nakit alımlarda 5.000 TL'ye varan kampanya indirimleri uygulanıyor.