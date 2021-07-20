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17.000TL’ye varan indirim veya 75.000TL’ye 12 ay %0,99 faiz fırsatı! Dev indirimi bitmek üzere: Sıfır arabalar binlerce liralık indirim ile satılıyor!

Araç şirketler müşteri çekmek amacıyla birbirinden avantajlı kampanya duyurularında bulunuyorlar. Hyundai resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile 3 modelinde binlerce liralık indirimler yaptığını duyurdu. Yaza özel olarak yapılan indirimler 31 Temmuz tarihinde bitiyor. Öte yandan Fiat Egea Sedan Easy Temmuz ayındaki 2.000 TL'lik zamma rağmen hala en cazip fiyat performans aracı olmaya devam ediyor. Fiat Egea Easy modelini Temmuz ayında 159.900 TL fiyatla satın alabilir ve Fiat Egea modellerinde Temmuz ayı kampanyası kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteğinden faydalanabilirsiniz.

takvim.com.tr
20.07.2021 09:03 - Son Güncelleme: 20.07.2021 09:03
17.000TL’ye varan indirim veya 75.000TL’ye 12 ay %0,99 faiz fırsatı! Dev indirimi bitmek üzere: Sıfır arabalar binlerce liralık indirim ile satılıyor!

Binlerce lira indirim yapılıyor! Temmuz ayı otomobil kampanyaları mest ediyor. Araç şirketler müşteri çekmek amacıyla birbirinden avantajlı kampanya duyurularında bulunuyorlar. Hyundai resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile 3 modelinde binlerce liralık indirimler yaptığını duyurdu. Yaza özel olarak yapılan indirimler 31 Temmuz tarihinde bitiyor. Hyundai i10 model araç alımlarında Temmuz ayı kampanyası kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor. Aynı zamanda nakit alımlarda 5.000 TL'ye varan kampanya indirimleri uygulanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
17.000TL’ye varan indirim veya 75.000TL’ye 12 ay %0,99 faiz fırsatı! Dev indirimi bitmek üzere: Sıfır arabalar binlerce liralık indirim ile satılıyor!

Hyunda i10, i20 ve TUSCON modelleri için indirim uyguladığını duyurdu. Konu hakkında resmi internet sayfası üzerinden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre 1 Temmuz tarihinde başlayan indirimler 31 Temmuz tarihinde sona erecek.


17.000TL’ye varan indirim veya 75.000TL’ye 12 ay %0,99 faiz fırsatı! Dev indirimi bitmek üzere: Sıfır arabalar binlerce liralık indirim ile satılıyor!

Hyundai indirim fırsatları

i10, 5.000 TL'ye varan indirim veya 50.000 TL'ye 12 ay %0,99 faiz fırsatı.

i20, 17.000TL'ye varan indirim veya 75.000TL'ye 12 ay %0,99 faiz fırsatı.

Yeni TUCSON, sınırlı sayıda Prime paketine özel 10.000 TL nakit indirim.

17.000TL’ye varan indirim veya 75.000TL’ye 12 ay %0,99 faiz fırsatı! Dev indirimi bitmek üzere: Sıfır arabalar binlerce liralık indirim ile satılıyor!

2021 Temmuz Fiat Kampanyası Detayları

Fiat Egea Sedan Easy Temmuz ayındaki 2.000 TL'lik zamma rağmen hala en cazip fiyat performans aracı olmaya devam ediyor. Fiat Egea Easy modelini Temmuz ayında 159.900 TL fiyatla satın alabilir ve Fiat Egea modellerinde Temmuz ayı kampanyası kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteğinden faydalanabilirsiniz.

17.000TL’ye varan indirim veya 75.000TL’ye 12 ay %0,99 faiz fırsatı! Dev indirimi bitmek üzere: Sıfır arabalar binlerce liralık indirim ile satılıyor!

%50 Ötv dilimindeki nadir SUV araçlardan olan Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT Benzin Manuel modelini Temmuz ayı kampanyası kapsamında 231.000 TL fiyatla satın alabilirsiniz.