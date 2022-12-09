Hemen kontrol edin! TC kimlik numaranıza maaşa ek 7.500 TL ödeme yatmış olabilir! Bakmayan bin pişman olur!

İşte kampanyalardan bazıları:

* AKBANK: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 4.200, 3.500-7.500 lira arası olanlara 4.850, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.250, 10.000 liradan fazla olanlara 7.000 lira promosyon ödüyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor. Şubelerde öncelikli hizmet, tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kere ücretsiz para çekme, mobil ve internet ile hafta içi ücretsiz havale-EFT, kefilsiz kredi ve indirimli faiz oranları gibi avantajlar da var.