Hemen hesaba geçiyor! Paraya ihtiyacı olanlar 10.000 TL veriyor: Aylık sadece 388 TL geri ödeme yapılıyor!

Aylık 10.000 TL veriliyor. Tek tek açıklandı! İnsanların paraya sıkıştığı zamanlarda, genelde bankalardan borç para alırlar. Ve bu borç alımına kredi denir. İhtiyaç kredisi ise bankaların kişilere sunduğu bazı kredi türlerinden biridir. Bu anlamda son günlerde paraya ihtiyacı olan vatandaşlar kredi araştırmaları yapmaya başladılar. Halkbank resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi verdiğini bildirdi. Vatandaşlar en az 1.000 TL, en fazla 50.000 TL tutarında kredi başvurusunda bulunabilirler. Bankadan 10 bin TL kredi çelen bir vatandaş ise yüzde 1,61 faiz oranı ve aylık 388,06 TL tutarında ödeme yapabilir.

01.07.2021 08:29 - Son Güncelleme: 01.07.2021 08:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





