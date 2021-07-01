Ve belli oldu! ATM'den hemen parayı çekebiliyorsunuz! Emekliye Temmuz ayında 1100 lira para yatacak!
Türkiye'de takribî 13 milyon emekli vatandaş için ek ödeme anlamına gelen bayram ikramiyelerine dair yaşanan tüm büyümeler çok yakından takip ediliyor. Emekli kişilerin çok büyük bir kısmı dar kazançlı vatandaş kategorisinde bulunuyorlar. Bu kişiler için emekli bayram ikramiyelerinin de ehemmiyeti dolayısı ile çok büyük oluyor. Kurban Bayramı'na az zaman kala Kurban ikramiyesi hakkında yapılan araştırmalar arttı. İlk olarak 2018 yılında verilen ve 3 dönemdir devam eden bayram ikramiyeleri Ramazan'dan sonra şimdi de Kurban Bayramı için yatacak. Gözler Kurban Bayramı ikramiyelerine odaklandı. Peki, Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar ödenecek?
Milyonlarca emekli vatandaş emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla emeklilerin gözü ikramiyeye çevrildi. Peki, bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Türkiye'de emekli vatandaşlara Kurban Bayramı öncesinde ödenecek olan emekli bayram ikramiyelerine dair son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Emekli bayram ikramiyelerine Temmuz 2021 zammı yapılacak mı? Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
SGK'dan emekli aylığı alanların yanı sıra, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerinin de aldığı ikramiyeler bu yıl 1.100 TL olarak belirlendi.