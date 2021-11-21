1125,67 TL her ay ödenecek maaşı olmayanlar hemen alabilir! Vatandaşlar anında posta aracılığıyla başvuru yapabilir!

Devlet takviyeleri sürüyor. Başvuran kişilerin banka hesaplarına yatırılıyor. Türkiye'de vatandaşlara destek gerçekleştiren çok sayıda kamu kurumu var. Bunlardan biri olan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) de derli toplu olarak gereksinim sahibi ailelere yardım parası veriyor. Annesi ya da babası olmayan (yetim) muhtaç çocuklar ile yüzde 40 ve üzeri engeli olanlara Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bağladığı maaş, geride bıraktığımız sene 967 lirayken, bu sene 1125,67 TL'ye yükseldi.