Hemen dilekçenizi verin emekli olun! Ya 1875 gün prim ödeyip 48 yaşında ya da 58 yaşını bekleyerek emeklilik

Herkesin bildiği üzere emekli olmak isteyen vatandaşların SGK mevzuatında yer alan tüm koşulları yerine getirmeleri gerekiyor. Bu koşulların aynı anda sağlanması gidişatında ise emeklilik müracaatı yapılıyor. Emeklilik koşullarının sağlanması muhakkak şartlara göre tanımlansa da bu gidişatlar her kişi için değişiyor. Bu vaziyette emekli olmak isteyen vatandaşlar kendi vaziyetlerini SGK uzmanlarına soruyorlar. Emeklilik yaşının hesaplanmasında SGK'nın etmen olarak kullandığı ilk şart, sigorta prim ödemesinin başlangıç tarihi. Çalışanların emekliliklerine dair son düzenlemelerde emeklilik yaşı SGK prim başlangıcına göre belirleniyor.

16.03.2021 09:37 - Son Güncelleme: 16.03.2021 09:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





