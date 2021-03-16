Bugünkü
Takvim

Hemen dilekçenizi verin emekli olun! Ya 1875 gün prim ödeyip 48 yaşında ya da 58 yaşını bekleyerek emeklilik

Herkesin bildiği üzere emekli olmak isteyen vatandaşların SGK mevzuatında yer alan tüm koşulları yerine getirmeleri gerekiyor. Bu koşulların aynı anda sağlanması gidişatında ise emeklilik müracaatı yapılıyor. Emeklilik koşullarının sağlanması muhakkak şartlara göre tanımlansa da bu gidişatlar her kişi için değişiyor. Bu vaziyette emekli olmak isteyen vatandaşlar kendi vaziyetlerini SGK uzmanlarına soruyorlar. Emeklilik yaşının hesaplanmasında SGK'nın etmen olarak kullandığı ilk şart, sigorta prim ödemesinin başlangıç tarihi. Çalışanların emekliliklerine dair son düzenlemelerde emeklilik yaşı SGK prim başlangıcına göre belirleniyor.

16.03.2021 09:37 - Son Güncelleme: 16.03.2021 09:37
Hemen dilekçenizi verin emekli olun! Ya 1875 gün prim ödeyip 48 yaşında ya da 58 yaşını bekleyerek emeklilik

SGK ile ilgili araştırmalarda en fazla aranan terimler arasında 'Ne zaman emekli olurum?' sorusu geliyor. Emeklilik şartlarının kişiye göre değişmesi nedeniyle bu alanda kendi durumlarını öğrenmek isteyen emekli vatandaşlar SGK uzmanlarına sorular soruyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu, ilk sigorta girişi Eylül 1999 döneminden önce olan çalışanlar için emeklilik yaşı hesaplamasını farklı uyguluyor. Bu tarihten önce ilk sigorta girişi olanlar erken emekli olmaya hak kazanabiliyorlar. SGK'nın düzenlemesinde yer alan diğer tarih aralıkları ise 1999 – 2002 yılları arasında ilk sigorta girişi, 2002-2008 tarihleri arasında ilk sigorta girişleri ve 2008 yılından sonra çalışanlar için 65 yaşında emeklilik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hemen dilekçenizi verin emekli olun! Ya 1875 gün prim ödeyip 48 yaşında ya da 58 yaşını bekleyerek emeklilik

48 YAŞINDA EMEKLİLİK ŞARTLARI

Emekli olmak isteyen bir çalışan kendisine ait özel durumları SGK Uzmanı ve Posta Yazarı Ekrem Sarısu'ya yöneltti. Posta'da yer alan habere göre ne zaman emekli olacağını merak eden vatandaşın sorusu ve cevabı şu şekilde;

Hemen dilekçenizi verin emekli olun! Ya 1875 gün prim ödeyip 48 yaşında ya da 58 yaşını bekleyerek emeklilik

1976 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1 Ocak 1992. Toplam 3359 gün prim ödemem var. Ayrıca 291 gün de Bağkur primim bulunuyor. Acaba ne zaman emeli olurum? (Kadın Çalışan)

Hemen dilekçenizi verin emekli olun! Ya 1875 gün prim ödeyip 48 yaşında ya da 58 yaşını bekleyerek emeklilik

Emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5525 gün prim ödeme ve 48 yaş şartlarına tabisiniz. 1875 gün daha prim ödeyerek, priminizi 5525 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

Hemen dilekçenizi verin emekli olun! Ya 1875 gün prim ödeyip 48 yaşında ya da 58 yaşını bekleyerek emeklilik

Ayrıca 3600 günden fazla priminiz olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün.