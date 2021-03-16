Milyonları ilgilendiriyor! SGK’da unutulan ödemeler geri alınabiliyor! E-devlet destek ödemeleri sorgulama…
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren SGK'da unutulan ödemeler geri alınabiliyor. Haberi duyanlar SGK'da biriken parası olup olmadığını merak ediyor ve nereden öğrenebileceklerini araştırıyor. Her yıl milyonlarca kişi pek çok kategoriden devletin geri ödemesiz ve karşılıksız destek ödemelerinden yararlanma hakkını elde ediyor. Çalışan ya da çalışmayan bu yardımlardan alan fakat SGK'da unutanlar bu paraları nasıl alabilir? E-devlet destek ödemeleri sorgulama sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren SGK'da unutulan ödemeler geri alınabiliyor. Haberi duyanlar SGK'da biriken parası olup olmadığını merak ediyor ve nereden öğrenebileceklerini araştırıyor. Her yıl milyonlarca kişi pek çok kategoriden devletin geri ödemesiz ve karşılıksız destek ödemelerinden yararlanma hakkını elde ediyor. Çalışan ya da çalışmayan bu yardımlardan alan fakat SGK'da unutanlar bu paraları nasıl alabilir? E-devlet destek ödemeleri sorgulama sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Devlet sosyal yardım ödemeleri kapsamında her yıl ihtiyacı olan milyonlarca kişiye destek olunuyor. Bu haktan yararlanan fakat parasını almayı unutan vatandaşların SGK'da parası birikiyor ve bu ödemeleri alma hakkına sahip. Milyonlarca kişi bu bilgi ile birlikte SGK'da unutulan ödemelerin nasıl geri alınabildiğini merak ederek araştırmaya başladı. E-devlet destek ödemeleri sorgulama ekranı arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. İşte SGK'da unutulan destek ödemelerini görme ve alma yolları…
DEVLET TARAFINDAN YAPILAN DESTEK ÖDEMELERİ NELER?
Devlet bazı yardımları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden bazı destekleri ise Sosyal Güvenlik Kurumu SGK ve İŞKUR üzerinden vatandaşlarına ulaştırıyor.
Ancak milyonlarca liraya ulaşan para ne yazık ki unutulduğu, bilinmediği ve haberdar olunmadığı için hesaplarda kalıyor. İşte devletin bilinmeyen yardımları ile SGK'da unutulan paralar;