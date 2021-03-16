Milyonları ilgilendiriyor! SGK’da unutulan ödemeler geri alınabiliyor! E-devlet destek ödemeleri sorgulama…

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren SGK'da unutulan ödemeler geri alınabiliyor. Haberi duyanlar SGK'da biriken parası olup olmadığını merak ediyor ve nereden öğrenebileceklerini araştırıyor. Her yıl milyonlarca kişi pek çok kategoriden devletin geri ödemesiz ve karşılıksız destek ödemelerinden yararlanma hakkını elde ediyor. Çalışan ya da çalışmayan bu yardımlardan alan fakat SGK'da unutanlar bu paraları nasıl alabilir? E-devlet destek ödemeleri sorgulama sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz.