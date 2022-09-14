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Hemen dilekçe vererek emekli oluyorsunuz! SGK-SSK ve Bağkur girişi bu tarihten önce olan kişilere öğlen müjde geldi!

2000 yılından evvel dükkân açmış ama şimdilik kayıt yaptırmamış bir vatandaş geçmişe dönük kaydını yaptırabilir. Bu sayede parasal imkansızlıklarından dolayı kayıt olamamış vatandaşlar geri dönük olarak borçlanma şansını elde ederek emeklerinin karşılığını alabilecek. Peki, hizmet birleştirmesi uygulanabilecek mi? İşte detaylar!

takvim.com.tr
14.09.2022 09:10 - Son Güncelleme: 14.09.2022 09:10
Hemen dilekçe vererek emekli oluyorsunuz! SGK-SSK ve Bağkur girişi bu tarihten önce olan kişilere öğlen müjde geldi!

Emeklilik hususu çoğu insan bağlamında yüksek ehemmiyet arz ettiğinden ötürü çıkan her haber insanların heyecanlanmasına sebep olmaktadır. Sosyal medyada dolanan son haberlere göre şartları yerine getiren vatandaşlar 8 sene erkenden emekli olma hakkına erişebilecek. Şartların ne olduğuna bakarsak 2000 senesinden evvel Bağ-Kur kaydı olmayan esnaf kaydını yaptırarak sigortalı olabilir.

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Hemen dilekçe vererek emekli oluyorsunuz! SGK-SSK ve Bağkur girişi bu tarihten önce olan kişilere öğlen müjde geldi!

Hizmet Birleştirmesi

Emekli olabilmek bağlamında bir gün bile olabildiğince mühim olmasından ötürü insanların çalıştığı değişik kurumlarda ki hizmetlerini toplamaları olası duruma getirilmiştir.

Hemen dilekçe vererek emekli oluyorsunuz! SGK-SSK ve Bağkur girişi bu tarihten önce olan kişilere öğlen müjde geldi!

Bu sayede çalışanlar tüm primlerini bir araya getirerek prim gün adetlerini doldurabilmektedir.

Hemen dilekçe vererek emekli oluyorsunuz! SGK-SSK ve Bağkur girişi bu tarihten önce olan kişilere öğlen müjde geldi!

Hatta şartları gerçekleştiren vatandaşların doğum ve askerlik günleri de borçlandırılarak prim gününe dahil ediliyor.

Hemen dilekçe vererek emekli oluyorsunuz! SGK-SSK ve Bağkur girişi bu tarihten önce olan kişilere öğlen müjde geldi!

Böylece çalışanların erkenden emekli olma şansları da doğuyor.

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