Hemen dilekçe vererek emekli oluyorsunuz! SGK-SSK ve Bağkur girişi bu tarihten önce olan kişilere öğlen müjde geldi!

Emeklilik hususu çoğu insan bağlamında yüksek ehemmiyet arz ettiğinden ötürü çıkan her haber insanların heyecanlanmasına sebep olmaktadır. Sosyal medyada dolanan son haberlere göre şartları yerine getiren vatandaşlar 8 sene erkenden emekli olma hakkına erişebilecek. Şartların ne olduğuna bakarsak 2000 senesinden evvel Bağ-Kur kaydı olmayan esnaf kaydını yaptırarak sigortalı olabilir.