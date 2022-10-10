Emeklilikte Yaşa Takılanlara tazminat! EYT için işten ayrılanların hangi hakları var? EYT’lilerin kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak?
Milyonların gözü yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemede. Düzenlemenin Aralık'ta Meclis'e sevk edilmesi planlanırken, emeklilik işlemlerinin de yeni yılla birlikte başlaması bekleniyor. Peki düzenleme ile emekli olacak EYT'lilerin işten ayrılırken hangi hakları var? EYT'lilerin kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? Emekli olan EYT'li ihbar tazminatı alır mı? İşte merak edilen 10 sorunun yanıtı...
Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme heyecanla bekleniyor. Düzenlemenin Aralık'ta Meclis'e sevk edilmesi, emeklilik işlemlerinin de 2023'ün Ocak ayından itibaren başlaması bekleniyor. Peki düzenleme ile emeklilik yolu açılacak EYT'lilerin işten ayrılırken hangi hakları bulunuyor? İşte EYT'lilerin başta kıdem tazminatı olmak üzere hakları...
1. Yeni düzenleme ile emekli olacak EYT'liler bu nedenle işten ayrıldığında kıdem tazminatı alır mı?
İş Kanunu'nda 4/a'lıların, yani SSK'lıların kıdem tazminatı alabilmesinin şartları arasında 'emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma' da sayılıyor.
Bu kapsamında emeklilik nedeniyle işten ayrılan EYT'liler kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınacak şartların tamamlandığına yönelik yazı ile işverene başvurulması yeterli olacak. Ayrıca dilekçede de işten ayrılma nedeninin emeklilik olduğunun belirtilmesi gerekiyor.
2. Tazminat için kaç yıl çalışmak gerekecek?
Emeklilik nedeniyle işyerinden ayrılacak çalışanın aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışmış olması şart. İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için gerekli 1 yıllık sürenin hesabında aynı işverene bağlı farklı işyerlerinde çalıştığı süreler birlikte değerlendirilecek.
3. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak?
Kıdem tazminatı son brüt ücret üzerinden hesaplanacak. Her 1 yıl için 30 günlük brüt ücret kadar hesaplama yapılacak. Brüt ücrete yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil edilecek. Bu ücret üzerinden hesaplama yapılacak. Kıdem tazminatı gelir vergisine tabi değil. Tazminattan yalnızca damga vergisi kesilecek. Başka kesinti yapılmayacak.