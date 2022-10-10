Emeklilikte Yaşa Takılanlara tazminat! EYT için işten ayrılanların hangi hakları var? EYT’lilerin kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak?

1. Yeni düzenleme ile emekli olacak EYT'liler bu nedenle işten ayrıldığında kıdem tazminatı alır mı?

İş Kanunu'nda 4/a'lıların, yani SSK'lıların kıdem tazminatı alabilmesinin şartları arasında 'emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma' da sayılıyor.