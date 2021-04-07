Araç almak isteyenler dikkat! Şimdi alan kazanır...

Koronavirüs salgını ve sonrasında yaşanan döviz kurundaki dalgalanmanın ardından düşüş trendine giren otomobil fiyatları, küresel bazlı yaşanan çip krizinin ardından bir kez daha yükselişe geçti. Havaların ısınmasıyla birlikte ikinci el otomobil alım satımında hareketlilik başlarken, galericiler araç almak isteyenler için "şimdi tam zamanı" tavsiyesinde bulundu.

07.04.2021 15:14 - Son Güncelleme: 07.04.2021 15:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





