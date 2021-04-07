Araç almak isteyenler dikkat! Şimdi alan kazanır...
Koronavirüs salgını ve sonrasında yaşanan döviz kurundaki dalgalanmanın ardından düşüş trendine giren otomobil fiyatları, küresel bazlı yaşanan çip krizinin ardından bir kez daha yükselişe geçti. Havaların ısınmasıyla birlikte ikinci el otomobil alım satımında hareketlilik başlarken, galericiler araç almak isteyenler için "şimdi tam zamanı" tavsiyesinde bulundu.
07.04.2021 15:14
- Son Güncelleme: 07.04.2021 15:14
Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde birçok otomotiv üreticisi, üretime ara verdi. Bu durum sıfır ve ikinci el otomobil piyasasını da etkiledi, artan taleple ikinci el otomobiller zamlandı.
Bir süre önce ise sıfır araçların piyasaya girmesiyle ivme tersine döndü, ikinci el piyasasında fiyatların düştüğü görüldü.
PİYASA HAREKETLENİYOR
Ancak bugünlerde havaların ısınma sürecine girmesi, dünyada otomotiv sektörünü vuran mikroçip tedarik sorunu nedeniyle sıfır araç üretiminin sekteye uğraması, ikinci el piyasasını hareketlendiriyor.
Firma sahibi Egemen Kurtçu (38), "Otomobilde hızlı bir döneme girdik. Piyasa oldukça canlandı. Dünyada sıfır araçtaki çip krizi de ikinci eli oldukça artıracak. Şu an tam doğru zaman. Bu ay ve mayısa doğru artış sürecek.
TAM DOĞRU ZAMAN
Okulların kapanması da etkili olacak. Artacak olan fiyatlar öncesi tam doğru zaman. Yaza kadar yüzde 12 ila yüzde 20 oranında artış bekliyoruz. Çünkü dünya markaları çip krizinden sonra otomobil çıkaramayacaklarını açıkladı. Otomobilde ciddi bir yükseliş bekliyoruz" dedi.