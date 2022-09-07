Hemen bu tabloya bakın! Bu bankalarda adeta yer yerinden oynuyor! Vakıfbank, Finansbank, TEB, Ziraat, ING'den son dakika kararı!
Yeni aya girdiğimiz şu zamanlarda toplamda 5 banka kredi faiz seviyesini güncelledi. Peki hangi bankalarda faiz seviyesi değişti? En düşük kredi faiz seviyesini hangi banka sunuyor?
07.09.2022 09:30 - Son Güncelleme: 07.09.2022 09:30
Vatandaşlar anlık nakit para ihtiyaçlarını bankalar aracılığıyla gideriyor. Eylül ayına girdiğimiz şu zamanlarda nakit gereksinimi olan milyonlarca vatandaş bankaların güncel faiz oranları ile alakalı incelemeler yapıyor. Konu ile alakalı olarak verdiği detaylara göre, nakit gereksinimi olan kişilerin merak ettiği ve araştırdığı tüketici kredisi faizleri her bankada değişiyor. Söz konsu kredideki aylık ödemeler de o bankanın faiz seviyesine göre değişiyor.