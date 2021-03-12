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33 ilanla acil personel alımı var! BİM'de açılan işçi alımı pozisyonlarıyla bu illerde işçi aranıyor! İşte kadrolar...

BİM'de açılan yeni işçi alımı pozisyonları duyuruldu. 33 ilanla 8 ilde yeni personel alımı yapılıyor. İlanların detayları ise haberimizde yer alıyor. BİM'in resmi internet sitesine üye hesabınızla giriş yaparak veya yeni hesap oluşturarak başvuru yapılabiliyor. Ancak listelenmiş olan açık pozisyonlarda kendinize uygun bir ilan bulunmuyorsa başvurular "Genel Başvuru" kısmından kolaylıkla yapılıyor. Firmanın kariyer sayfasında yer alan bilgilere göre başarıya odaklı ve kariyer yapmak isteyen gençlere ihtiyaç duyulduğu bilgisine yer verildi. İşte alım yapılacak bölümler...

12.03.2021 10:22 - Son Güncelleme: 12.03.2021 10:22
33 ilanla acil personel alımı var! BİM'de açılan işçi alımı pozisyonlarıyla bu illerde işçi aranıyor! İşte kadrolar...

33 ilanla acil personel alımı var! BİM'de açılan işçi alımı pozisyonlarıyla bu illerde işçi aranıyor! Mart ayının ortalarında ülkenin 81 ilinde hizmet veren BİM, yeni personel alımı ilanlarını duyurdu. İlanlara başvuru yapacaklar kişilerin başarıya odaklı, kariyer yapmak isteyen, mağaza, ofis ve depolarda görev alacak olmasının önemli detaylar olduğu bilgisine verildi. Kariyer sayfasında ayrıca yoğun iş temposuna ayak uyduracak en az lise mezunu erkek ve kadın adayların arandığı bilgisine kapsamlı bir şekilde yer verildi.

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33 ilanla acil personel alımı var! BİM'de açılan işçi alımı pozisyonlarıyla bu illerde işçi aranıyor! İşte kadrolar...

BİM PERSONEL ALIM İLANLARI

BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

BİM AÇIK İŞ POZİSYONLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BİM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

33 ilanla acil personel alımı var! BİM'de açılan işçi alımı pozisyonlarıyla bu illerde işçi aranıyor! İşte kadrolar...

Pozisyon Adı-Şehir

Kurtköy / Pendik Bölge Kasap Personeli İstanbul(Asya)
Darıca / Kocaeli Bölge Kasa Reyon Personeli Kocaeli
Darıca / Kocaeli Bölge Taze Gıda Personeli Kocaeli

33 ilanla acil personel alımı var! BİM'de açılan işçi alımı pozisyonlarıyla bu illerde işçi aranıyor! İşte kadrolar...

Görükle / Nilüfer Bölge Taze Gıda Personeli Bursa
Görükle / Nilüfer Bölge Kasa Reyon Personeli Bursa
Alikahya Fatih / İzmit Bölge Taze Gıda Personeli Kocaeli
Alikahya Fatih / İzmit Bölge Kasa Reyon Personeli Kocaeli

33 ilanla acil personel alımı var! BİM'de açılan işçi alımı pozisyonlarıyla bu illerde işçi aranıyor! İşte kadrolar...

Alemdağ / Çekmeköy Depo Personeli İstanbul(Asya)
Et-Şarküteri Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
Meyve-Sebze Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
Unlu Mamüller Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
Kozmetik Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...