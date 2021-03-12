33 ilanla acil personel alımı var! BİM'de açılan işçi alımı pozisyonlarıyla bu illerde işçi aranıyor! İşte kadrolar...

33 ilanla acil personel alımı var! BİM'de açılan işçi alımı pozisyonlarıyla bu illerde işçi aranıyor! Mart ayının ortalarında ülkenin 81 ilinde hizmet veren BİM, yeni personel alımı ilanlarını duyurdu. İlanlara başvuru yapacaklar kişilerin başarıya odaklı, kariyer yapmak isteyen, mağaza, ofis ve depolarda görev alacak olmasının önemli detaylar olduğu bilgisine verildi. Kariyer sayfasında ayrıca yoğun iş temposuna ayak uyduracak en az lise mezunu erkek ve kadın adayların arandığı bilgisine kapsamlı bir şekilde yer verildi.