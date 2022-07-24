Hemen başvurarak en az 6.000 TL-16 bin 106 TL alabilirsiniz! PTT, VGM, İŞKUR, SGK duyurdu: Hatırlamayanın hakkı her an yanabilir!
Hatırlamayanın hakkı yanar. Bu koşulu taşıyana anında ödeme yapılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından destek ödemeleri devam ediyor. Destekler çalışan, çalışmayan, yaşlı, yeni doğmuş, bakıma muhtaç ve hasta gibi çeşitli durumlarda bulunan vatandaşlara sağlanan vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi adına ödeniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınabilecek bazı destekler de bulunuyor. Ödemeler başvuru onaylanır onaylanmaz hesaplara geçiyor. Unutmuş olduğunuz paralar olabilir. İşte o ödemelere dair merak edilenler!
Devletin vatandaşa sunduğu destek ödemeleri 2022 yılıyla birlikte artışa geçti. Asgari ücrete ara zam, emekli ve memur maaşlarının belli olmasının hemen ardından işgöremezlik ödeneği, cenaze yardımı, evde bakım maaşı, süt parası, yolluk ödemesi başta olmak üzere tüm destek ücretlerinde artış yaşandı. Verilen destek ve yardım ödemeleriyle ilgili tüm bilgileri kapsamlı bir şekilde yazımızda derledik. İşte merak edilenler...
DEVLETTE UNUTULAN PARA YARDIMLARI NASIL GERİ ALINIR?
SGK tarafından her yıl binlerce kişiye verilen yardımlardan birçoğu ne yazık ki hesapta kalıyor.
Özellikle bu yardımlardan cenaze yardımı, yol yardımı, emzirme yardımı, ilaç ödemeleri ve diş ödemeleri gibi yardımlar vatandaşlar tarafından pek bilinmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda unutulan bu yardımlar aslında e- Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde öğrenilerek alınabilir.
SGK'da unutulmuş param var mı, unutulan para nasıl sorgulanır ve SGK'da unutulan paralara nasıl bakılır sorularının cevabını verelim.