Hemen başvurarak en az 6.000 TL-16 bin 106 TL alabilirsiniz! PTT, VGM, İŞKUR, SGK duyurdu: Hatırlamayanın hakkı her an yanabilir!

Özellikle bu yardımlardan cenaze yardımı, yol yardımı, emzirme yardımı, ilaç ödemeleri ve diş ödemeleri gibi yardımlar vatandaşlar tarafından pek bilinmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda unutulan bu yardımlar aslında e- Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde öğrenilerek alınabilir.