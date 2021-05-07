Cardano coin (ADA) fırladı! Yükselişi durmuyor! ADA Coin neden yükseliyor? 7 Mayıs Cardano ne kadar? Fiyat tahmini...

CARDANO (ADA) COİN NEDEN YÜKSELİYOR? FİYAT ANALİZİ

Cardano (ADA) Coin, dinamik piyasa güçleri nedeniyle 1.490000 civarında işlem görüyor. 14 Nisan'da yaklaşık 1.55700 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Cardano, önemli direnç seviyelerine karşı baskı yapıyor ve bunları test ediyor. Finans'ın haberine göre, geniş kripto para piyasası, birçok büyük dijital para birimi arasında coşkulu olmaya devam ediyor ve ADA/USD kesinlikle bu partiye katıldı.