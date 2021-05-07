Cardano coin (ADA) fırladı! Yükselişi durmuyor! ADA Coin neden yükseliyor? 7 Mayıs Cardano ne kadar? Fiyat tahmini...
Cardano Ada coin neden yükseliyor? Sorusu kripto para yatırımcılarının gündeminde yer aldı. Kripto paralar, dijital paralar son dönemde hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaya başladı. Özellikle Cardano (ADA) coin, Coinbase haberinden sonra çok büyük bir çıkış yakaladı. Cardano Ada coin 7 Mayıs 2021 bugün erken saatlerde hızlı alım satım koşulları sağladı ve 14 Nisan'da yaşanan rekor seviyeler tekrar test etti. Bu noktada yatırımcılar, 'Cardano coin neden yükseliyor?' Sorusunu merak etmeye başladı. İşte 7 Mayıs Cardano Ada fiyat tahmini ve yorumlar!
Kripto paralar son dönemde hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaya başladı. Özellikle Cardano (ADA) coin, Coinbase haberinden sonra çok büyük bir çıkış yakaladı. Cardano Ada coin 7 Mayıs 2021 bugün erken saatlerde hızlı alım satım koşulları sağladı ve 14 Nisan'da yaşanan rekor seviyeler tekrar test etti. Bu noktada yatırımcılar, 'Cardano coin neden yükseliyor?' Sorusunu merak etmeye başladı. İşte 7 Mayıs Cardano Ada fiyat tahmini ve yorumlar!
CARDANO (ADA) COİN NEDEN YÜKSELİYOR? FİYAT ANALİZİ
Cardano (ADA) Coin, dinamik piyasa güçleri nedeniyle 1.490000 civarında işlem görüyor. 14 Nisan'da yaklaşık 1.55700 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Cardano, önemli direnç seviyelerine karşı baskı yapıyor ve bunları test ediyor. Finans'ın haberine göre, geniş kripto para piyasası, birçok büyük dijital para birimi arasında coşkulu olmaya devam ediyor ve ADA/USD kesinlikle bu partiye katıldı.
Yatırımcılar 1.500000 seviyesini hedefleyebilir ve bunun ADA/USD için önemli bir dönüm noktası olduğu perspektifi doğru olabilir. Bu değer sürekli ticaret görürse, başka bir satın alma dalgasının üretilebileceğine işaret edebilir. Cardano'nun önemli miktarda destekçisi var ve 7. sıradaki dijital para birimi olarak oldukça etkileyici piyasa değerini koruyor.