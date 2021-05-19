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A101 20 Mayıs aktüel kataloğu: Fırsat dakikaları için geri sayım başladı! Binlerce üründe ucuzluk furyası başlıyor...

A101 20 Mayıs aktüel kataloğu ürünleriyle pek çok fırsat yer alırken detaylı liste merak ediliyor. A101'de bu hafta; Onyo 50″UltraHD Android Smart Led TV, Reeder P13 Blue Max 2020, Xiaomi Mi TV Stick, Philips Kablosuz Klavye, SEG No-Frost Buzdolabı ürünleri bulunuyor ve gıda ürünlerinde indirimli fiyatlar göze çarpıyor. Elektronikten, beyaz eşyaya, züccaciyeden mobilyaya, elektrikli ev aletlerinden bilgisayar ürünlerine kadar binlerce ürün raflarda yer alacak. İşte 20 Mayıs A101 haftanın indirimli ürünler listesi...

19.05.2021 02:28 - Son Güncelleme: 19.05.2021 02:28
A101 20 Mayıs aktüel kataloğunda şaşırtan kampanya!

A101 20 Mayıs aktüel kataloğu ürünleriyle pek çok fırsat raflarda yer alırken detaylı liste merak ediliyor. A101'de bu hafta; Onyo 50″UltraHD Android Smart Led TV, Reeder P13 Blue Max 2020, Xiaomi Mi TV Stick, Philips Kablosuz Klavye, SEG No-Frost Buzdolabı ürünleri bulunuyor ve gıda ürünlerinde indirimli fiyatlar göze çarpıyor. İşte 20 Mayıs A101 haftanın indirimli ürünler listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
A101 20 Mayıs aktüel kataloğunda şaşırtan kampanya!

Onvo 50" Ultra Hd Smart Led Televizyon 3.299 TL

HI-LEVEL 43" Full HD Android Smart Led Televizyon 2.299 TL

Reeder P13 Blue Max 2020 Cep Telefonu 1.699 TL

Philips Kablosuz Mouse & Klavye Set 119 TL

A101 20 Mayıs aktüel kataloğunda şaşırtan kampanya!

Philips Kablolu Gaming Mouse 129 TL

Philips Kablosuz Mouse 49,95 TL

Piranha Akıllı Bileklik 59,95 TL

A101 20 Mayıs aktüel kataloğunda şaşırtan kampanya!

Piranha Bluetooth Hoparlör 64,95 TL

Piranha 2033 Kulak içi Kulaklık 12,95 TL

GoSmart BT03 Bluetooth Kulaklık 29,95 TL

A101 20 Mayıs aktüel kataloğunda şaşırtan kampanya!

SEG No-Frost Buzdolabı 520 Litre 2.799 TL

Flavel 3 Çekmeceli Dondurucu 949 TL

SEG 5 Kg Çamaşır Makinesi 1.499 TL