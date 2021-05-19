A101 20 Mayıs aktüel kataloğu: Fırsat dakikaları için geri sayım başladı! Binlerce üründe ucuzluk furyası başlıyor...
A101 20 Mayıs aktüel kataloğu ürünleriyle pek çok fırsat yer alırken detaylı liste merak ediliyor. A101'de bu hafta; Onyo 50″UltraHD Android Smart Led TV, Reeder P13 Blue Max 2020, Xiaomi Mi TV Stick, Philips Kablosuz Klavye, SEG No-Frost Buzdolabı ürünleri bulunuyor ve gıda ürünlerinde indirimli fiyatlar göze çarpıyor. Elektronikten, beyaz eşyaya, züccaciyeden mobilyaya, elektrikli ev aletlerinden bilgisayar ürünlerine kadar binlerce ürün raflarda yer alacak. İşte 20 Mayıs A101 haftanın indirimli ürünler listesi...
19.05.2021 02:28
- Son Güncelleme: 19.05.2021 02:28
A101 20 Mayıs aktüel kataloğu ürünleriyle pek çok fırsat raflarda yer alırken detaylı liste merak ediliyor. A101'de bu hafta; Onyo 50″UltraHD Android Smart Led TV, Reeder P13 Blue Max 2020, Xiaomi Mi TV Stick, Philips Kablosuz Klavye, SEG No-Frost Buzdolabı ürünleri bulunuyor ve gıda ürünlerinde indirimli fiyatlar göze çarpıyor. İşte 20 Mayıs A101 haftanın indirimli ürünler listesi...