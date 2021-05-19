A101 20 Mayıs aktüel kataloğu: Fırsat dakikaları için geri sayım başladı! Binlerce üründe ucuzluk furyası başlıyor...

A101 20 Mayıs aktüel kataloğu ürünleriyle pek çok fırsat raflarda yer alırken detaylı liste merak ediliyor. A101'de bu hafta; Onyo 50″UltraHD Android Smart Led TV, Reeder P13 Blue Max 2020, Xiaomi Mi TV Stick, Philips Kablosuz Klavye, SEG No-Frost Buzdolabı ürünleri bulunuyor ve gıda ürünlerinde indirimli fiyatlar göze çarpıyor. İşte 20 Mayıs A101 haftanın indirimli ürünler listesi...