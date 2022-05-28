Hiç sigortası olmayana da müjde geldi! Bir yastıkta kocayan telli duvaklı gelin olan ev hanımlarına emeklilik! 1.601 TL ödeme...

Herkesin hayali bir gün emekli olup maaşa kavuşmaktır. Ülkemizde ev kadınlarına emeklilik yolunu isteğe bağlı sigorta açıyor. Emekli olmak isteyen ev hanımlarına müjdeli haber verildi. Günlük hayatta ev hanımlarının en büyük hayalleri de emekli olmak. Ancak çalışmadan da isteğe bağlı sigorta sistemi aracılığıyla emekli olmak mümkün olabiliyor. Emekli olmak için sadece bir işyerinde çalışarak belli bir prim ve yaşı doldurmak gerekmiyor. Ancak başta ev kadınları olmak üzere çalışma imkanı olmayan vatandaşlara da emeklilik fırsatı var. İsteğe bağlı sigortalı olanlar sadece emeklilik haklarından değil, diğer çalışanlar gibi sağlık hizmetlerinden de yararlanıyor. Bu yıl için en düşük prim aylık bin 601 lira. İşte ev hanımlarına emeklilik yolu!