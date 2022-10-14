Hemen almazsanız iade ediliyor! Süre sınırlı! PTT'den... Kontrol etmeyenlerin bir ton parası birikti! 4a, 4b, 4c'liler hemen e-Devlet hesabınızı açın!

Bir çok kişi halen bilmiyor! Her yıl milyonlarca kişi bir işten çıkıp başka bir işe giriyor. Ancak bu süreçte hesabında biriken parasından haberi olmayabiliyor. Bilindiği üzere sigortalı çalışanların otomatik olarak dahil edildikleri Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile her ay maaştan belirli bir miktar kesinti gerçekleştirilerek BES hesabında para birikiyor. Fakat bu parayı bir çok kişi unutuyor ya da baştan hiç haberi bile olmuyor. e-Devlet üzerinden Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve şahıs ödemelerini kolayca görüntüleyebilir ve birikmişinizin olup olmaduğını kontrol edebilirsiniz. İşte detaylar!