EYT'linin kılavuzu GÜNCELLENDİ! EYT'siz sayılan 38-39-40 yaşa BİLGİ GRAFİĞİ! EYT ne zaman çıkacak, EYT'de son durum ne?
EYT ne zaman çıkacak, EYT'de son durum ne merak edilirken 13 Ekim 2022 itibariyle kritik açıklamalar geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı EYT konusunda, "Bu büyük bir sorundu, hükümetimiz bunu gündemine aldı. EYT düzenlemesi kasımda gelecek." ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de son açıklamasında EYT ile ilgili düzenlemenin bütün sorunları aşmaya dönük ve kapsamlı olacağını ifade etti. Öte yandan EYT ile ilgili milyonları ilgilendiren yeni hesaplamalar yapıldı. İşte en çok merak edilen 10 sorunun yanıtı ve EYT ile ilgili tüm gelişmeler!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar dört gözle Aralık ayına kilitlendi. EYT düzenlemesiyle ilgili yeni açıklamalar peş peşe geldi. 6 milyon EYT'liyi heyecanlandıran gelişmeler yaşandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken EYT konusuna da değindi ''Bu büyük bir sorundu, hükümetimiz bunu gündemine aldı. EYT düzenlemesi kasımda gelecek.'' dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den de 13 Ekim 2022 tarihinde yeni Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) açıklaması geldi. İşte detaylar!
EYT kapsamı ile ilgili konuşan Bakan Vedat Bilgin, "Yoksulluk sınırını 20-25 bin açıklayan araştırma şirketleri var bunlar bilimsel temellerden yoksun açıklamalar. Asgari ücretle ilgili düzenlememiz var.
Onda da sona yaklaştık tahmin ediyorum aralık ayının başında açıklayacağız. Özellikle geleceği ile ilgili endişeleri giderecek şeffaf bir düzenleme olacak. Ücretlerin enflasyon karşısında da uğradığı kaybı ortadan kaldıracak bir asgari ücret ve toplu pazarlık sistemiyle Türkiye'nin demokrasisine de katkı yapacak bir çözüm yaklaşımını bu sene gerçekleştirirsek görevimizi yapmış sayılacağız.