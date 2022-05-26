Cebinde bankamatik kartı olanlara 1075 TL para verilecek! 3404’e SMS göndermeniz yeterli! Gözler oradaydı! Netleşti!

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Halk Bankası mevcut müşterilerinin harcarken kazanmalarını sağlayacak olan iki kampanyasının detaylarını paylaştı. Halk Bankası artan market fiyatlarına karşın müşterisinin yanında yer alarak yeni bir market alışverişi kampanyası geliştirdiğini duyurdu. Söz konusu kampanyası için son başvuru tarihini 31 Mayıs olarak belirleyen banka, ilgili detayları paylaştı.
Kamu bankalarından birisi olarak hizmet veren Halk Bankası'nın "ayrıcalıklar bu Paraf'ta" sloganı ile geliştirmiş olduğu kart ürünü, birbirinden avantajlı teklifleri içeren iki yeni kampanya geliştirdiğini duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre kampanya kapsamında hediye para ödülleri verileceği bilgisi kaydedildi.
Halk Bankası Paraf Kart Market Alışverişi Kampanyası 2022
Halk Bankası artan market fiyatlarına karşın müşterisinin yanında yer alarak yeni bir market alışverişi kampanyası geliştirdiğini duyurdu. Söz konusu kampanyası için son başvuru tarihini 31 Mayıs olarak belirleyen banka, ilgili detayları paylaştı.
Halk Bankası tarafından düzenlenen market alışverişi kampanyasına göre ilgili Paraf kartı aracılığı ile 250 TL ve üzeri tutarlarda gerçekleştirilen ikinci harcamaya 15 TL, toplamda 75 TL tutarında hediye para ödülü verileceği bilgisi kaydedildi.
Halk Bankası Harcama Sözü Kampanyası 2022
Halk Bankası mevcut müşterilerinin kazanmasını sağlayacak yeni bir kampanya daha geliştirdiğini duyurdu. Kazanırken kazandırmayı da seven kamu bankası, ilgili kampanyası için "söz sizden hediyesi Paraf'tan" sloganını kullandı.
Halk Bankası tarafından geliştirilmiş olan harcama sözü kampanyasına göre bankanın ilgili bireysel Paraf kartı ile 12 ay boyunca her ay minimum verdiği harcama sözü tutarı kadar harcama yapacağını bildiren müşterilere, verdikleri harcama sözü tutarına göre belirlenmiş olan hediye para ödülünün tanımlanacağı bilgisi kaydedildi.