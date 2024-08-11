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Hem SGK’dan hem TES’ten emekli olabilirsiniz! Milyonlarca kişiye ikinci emeklilik müjdesi! Kimler çift emeklilik maaşı alabilir?

Milyonlarca kişi bu yıl devreye girecek Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile çift maaş alma imkanına ulaşacak. Peki kimler 2 emekli maaşı alabilecek? TES nasıl uygulanacak? TES ile yaş şartı değişir mi? İşte konuyla ilgili Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in Yeni Asır'daki yazısı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 08:42 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 08:42
Hem SGK’dan hem TES’ten emekli olabilirsiniz! Milyonlarca kişiye ikinci emeklilik müjdesi! Kimler çift emeklilik maaşı alabilir? 1

OVP'de yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) bu yıl devreye alınacak. Böylece emeklilik döneminde çift maaş alma imkanı getirilecek.

Hem SGK’dan hem TES’ten emekli olabilirsiniz! Milyonlarca kişiye ikinci emeklilik müjdesi! Kimler çift emeklilik maaşı alabilir? 2

Sistem SGK'dan ayrı bir emeklilik imkanı da tanıyacak.

Türkiye'de bir süre önce de gündeme gelen ikinci emeklilik, Orta Vadeli Program'a (OVP) da girdi. İkinci basamak emeklilik olarak yer alan sistem tamamlayıcı emeklilik olarak uygulanıyor.

Hem SGK’dan hem TES’ten emekli olabilirsiniz! Milyonlarca kişiye ikinci emeklilik müjdesi! Kimler çift emeklilik maaşı alabilir? 3

Türkiye'de bir süredir uygulanan Otomatik Katılımlı BES ile devreye alınan ikinci emeklilik sistemi daha da geliştirilecek.
Peki kimler yararlanacak, sistem nasıl uygulanacak?

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