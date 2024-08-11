Hem SGK’dan hem TES’ten emekli olabilirsiniz! Milyonlarca kişiye ikinci emeklilik müjdesi! Kimler çift emeklilik maaşı alabilir?

Milyonlarca kişi bu yıl devreye girecek Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile çift maaş alma imkanına ulaşacak. Peki kimler 2 emekli maaşı alabilecek? TES nasıl uygulanacak? TES ile yaş şartı değişir mi? İşte konuyla ilgili Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in Yeni Asır'daki yazısı...