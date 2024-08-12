Emekli maaşını artıran 8 formül! Yüksek aylık almak için neler yapılacak? Emekli maaşı nasıl hesaplanacak?

Milyonlarca çalışan için ileride alacağı emekli maaşını yükseltme imkanı var. Hesaplama yöntemlerine göre 8 püf noktası yüksek aylık kazandırıyor. İşte haberin detayları...
Çalışanlar için emeklilik kadar bu sürede alacakları maaş da büyük önem arz ediyor. Emekli olduğunuz zaman alacağınız maaşı çalışırken belirlemek biraz da sizin elinizde.
NASIL HESAPLANIYOR
Türkiye'de sosyal güvelik sistemi çok sık değiştiği için emekli maaşı hesaplamalarında da farklı uygulamalar bulunuyor. Bugün emekli maaşı hesaplanırken üç ayrı dönem dikkate alınıyor. 1) 9 Eylül 1999 öncesi dönem. 2) 9 Eylül 1999-1 Ekim 2008 arası çalışılan dönem. 3) 1 Ekim 2008 sonrası dönem. Emekli maaşı ortalama aylık kazancın Aylık Bağlama Oranı'yla (ABO) çarpılması sonucu bulunuyor.
- 1999'A KADAR SÜRE: Aylık bağlama oranı, 25 yıl sigortalılık süresi (9.000 gün) için yüzde 76 olarak uygulanıyor.
- 1999-2008 ARASI: Bu dönemde 25 yıl için oran yüzde 65'e çekiliyor.
- EKİM 2008 SONRASI: Sosyal güvenlik kurumlarının bir çatı altına toplanması ile 25 yıl için aylık bağlama oranı yüzde 50'ye iniyor.