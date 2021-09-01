Hem meslek öğren hem para kazan! Ve resmen duyuruldu! Başvuru yapan günlük yüz sekiz lira verilecek
İstihdam sağlayan işbaşı eğitim programları ile meslek eğitim kurslarından bu yıl yararlananların sayısı 300 bini geçti. İşbaşı eğitim programında katılımcılara günde 108,68 lira ödeme yapılıyor. Devlet iş arayan ve tecrübe kazanmak isteyen gençlere yeni destekler sunuyor. 2021 yılıyla birlikte tüm ödemeler gibi işbaşı eğitimi ödemesinde de artış yaşandı. Günlük olarak yapılan ödemenin tutarı ise 108,68 lira. Yeni yılda öğrenciler için ödemeler 81,51 lira oldu. Aynı zamanda işsizlik ödeneği alanların ödemesi 54,34 liraya yükseldi. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen alanlarda katılımcılara günlük 115 lira ödeme yapılıyor. Bu programla haftalık çalışma saati 6 gün ve 45 saati geçmiyor.
01.09.2021 17:10
- Son Güncelleme: 01.09.2021 17:10
Hem meslek öğren hem para kazan! Ve resmen duyuruldu! Başvuru yapan günlük yüz sekiz lira verilecek. Gençlere devlet tarafından çeşitli destekler sunuluyor. Genç vatandaşlar işbaşı eğitim programlarına katılarak hem iş hayatına atılıyor hem de 9 aya varan süreyle günde 108,68 lira harçlık alıyor. Bu ödeme, işsizlik ödeneği alıp programa katılanlar için 54,34, öğrenciler için de 81,51 lira oluyor. Gençlerin hepsi işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri de rahatlıkla bulabilmektedir. Eğer aradığı işi bulamazlarsa İŞKUR'a iş yeri bulunması konusunda rahatlıkla talepte bulunabiliyorlar. Programda temel şart 15 yaşının tamamlanmış ve İŞKUR'a kayıtlı olunması olarak karşımıza çıkıyor.