Hem meslek öğren hem para kazan! Ve resmen duyuruldu! Başvuru yapan günlük yüz sekiz lira verilecek. Gençlere devlet tarafından çeşitli destekler sunuluyor. Genç vatandaşlar işbaşı eğitim programlarına katılarak hem iş hayatına atılıyor hem de 9 aya varan süreyle günde 108,68 lira harçlık alıyor. Bu ödeme, işsizlik ödeneği alıp programa katılanlar için 54,34, öğrenciler için de 81,51 lira oluyor. Gençlerin hepsi işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri de rahatlıkla bulabilmektedir. Eğer aradığı işi bulamazlarsa İŞKUR'a iş yeri bulunması konusunda rahatlıkla talepte bulunabiliyorlar. Programda temel şart 15 yaşının tamamlanmış ve İŞKUR'a kayıtlı olunması olarak karşımıza çıkıyor.