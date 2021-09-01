Bu illerde tonlarca altın keşfedildi! Türkiye'nin neredeyse en büyük kaynağı!
Günümüzde en değerli yatırım aracı ve madenlerden birisi olarak karşımıza çıkan altın madenleri için arama çalışmaları sürekli devam ediyor. Uranyum son on yılda üçe katlanırken, son beş yılda 292 ton altın keşfedildi. Cari açığın kapanması ve sanayi üretimi için hayati öneme sahip altın, bakır, demir, uranyum, kömür ve endüstriyel hammaddeler aranırken, bu keşifler arasında bulunan nadir toprak elementleri, altın ve uranyum keşifleri ise stratejik olarak dikkat çekiyor.
Bu illerde tonlarca altın keşfedildi! Türkiye'nin neredeyse en büyük kaynağı! Altın madenleri, dünyada ve Türkiye'de en değerli madenler arasında yer alıyor. Bu doğrultuda maden arama çalışmaları da devam ediyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından son 5 yılda 292 ton altın keşfedildi. Türkiye'nin altın kaynağının en büyük kısmı 222 ton ile Manisa'da bulunuyor. Bu ili Balıkesir, Artvin, Niğde takip ediyor.
292 TON ALTIN KEŞFEDİLDİ
2020'de 42 ton üretim ile rekor kırılan altında da arama çalışmaları devam ediyor. MTA son 30 yılda 301 ton keşfetti. Bu keşiflerin neredeyse tamamı ise son beş yılda gerçekleşti.
Son beş yılda 292 ton altın keşfedildi. Türkiye'nin altın kaynağının en büyük kısmı 222 ton ile Manisa'da bulunuyor. Bu ili Balıkesir, Artvin, Niğde takip ediyor.