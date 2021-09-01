Bu illerde tonlarca altın keşfedildi! Türkiye'nin neredeyse en büyük kaynağı! Altın madenleri, dünyada ve Türkiye'de en değerli madenler arasında yer alıyor. Bu doğrultuda maden arama çalışmaları da devam ediyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından son 5 yılda 292 ton altın keşfedildi. Türkiye'nin altın kaynağının en büyük kısmı 222 ton ile Manisa'da bulunuyor. Bu ili Balıkesir, Artvin, Niğde takip ediyor.