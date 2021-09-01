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Bu illerde tonlarca altın keşfedildi! Türkiye'nin neredeyse en büyük kaynağı!

Günümüzde en değerli yatırım aracı ve madenlerden birisi olarak karşımıza çıkan altın madenleri için arama çalışmaları sürekli devam ediyor. Uranyum son on yılda üçe katlanırken, son beş yılda 292 ton altın keşfedildi. Cari açığın kapanması ve sanayi üretimi için hayati öneme sahip altın, bakır, demir, uranyum, kömür ve endüstriyel hammaddeler aranırken, bu keşifler arasında bulunan nadir toprak elementleri, altın ve uranyum keşifleri ise stratejik olarak dikkat çekiyor.

01.09.2021 18:41 - Son Güncelleme: 01.09.2021 18:41
Bu illerde tonlarca altın keşfedildi! Türkiye’nin neredeyse en büyük kaynağı!

Bu illerde tonlarca altın keşfedildi! Türkiye'nin neredeyse en büyük kaynağı! Altın madenleri, dünyada ve Türkiye'de en değerli madenler arasında yer alıyor. Bu doğrultuda maden arama çalışmaları da devam ediyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından son 5 yılda 292 ton altın keşfedildi. Türkiye'nin altın kaynağının en büyük kısmı 222 ton ile Manisa'da bulunuyor. Bu ili Balıkesir, Artvin, Niğde takip ediyor.

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Bu illerde tonlarca altın keşfedildi! Türkiye’nin neredeyse en büyük kaynağı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre son on yılda hız kazanan uranyum arama çalışmaları kapsamında 2020 sonu itibarıyla 580 bin 866 metre sondaj yapılarak bugüne kadar 11 bin 304 ton olan uranyum kaynağı yüzde 283 artırılarak toplam 32 bin 35 tona çıkarıldı.

Bu illerde tonlarca altın keşfedildi! Türkiye’nin neredeyse en büyük kaynağı!

Hürriyet'te yer alan habere göre; Türkiye'deki en büyük uranyum kaynağı ise Nevşehir'de bulunuyor ve 22 bin tonluk bir kaynağa sahip.

Bu illerde tonlarca altın keşfedildi! Türkiye’nin neredeyse en büyük kaynağı!

292 TON ALTIN KEŞFEDİLDİ

2020'de 42 ton üretim ile rekor kırılan altında da arama çalışmaları devam ediyor. MTA son 30 yılda 301 ton keşfetti. Bu keşiflerin neredeyse tamamı ise son beş yılda gerçekleşti.

Bu illerde tonlarca altın keşfedildi! Türkiye’nin neredeyse en büyük kaynağı!

Son beş yılda 292 ton altın keşfedildi. Türkiye'nin altın kaynağının en büyük kısmı 222 ton ile Manisa'da bulunuyor. Bu ili Balıkesir, Artvin, Niğde takip ediyor.

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