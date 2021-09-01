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3600 ek gösterge zammı: Ocak ayı sonrasında emekli ve memurun yüzü gülecek! 1063 TL ödeme....

Ocak ayı sonrasında emekli ve memura gelecek zam ile birlikte milyonlarca vatandaşın yüzü gülecek. 3600 ek gösterge zammıyla ilgili çalışmalar başladı. Çalışma bütün memurları kapsayacak şekilde genişlediğinde kapsamlı bir hesaplama yapılacak. Yasa taslağı ile sistem devreye girdiğinde ünvanlar arasındaki gösterge dengesizliği de giderilmiş olacak. Toplu sözleşme görüşmelerinin sonucunda milyonlarca memurun 2 yıllık zamları ve sosyal hakları belirlendi.

01.09.2021 16:52 - Son Güncelleme: 01.09.2021 16:52
3600 ek gösterge zammı: Ocak ayı sonrasında emekli ve memurun yüzü gülecek! 1063 TL ödeme....

Toplu sözleşmede anlaşma sağlanmasının ardından memur emeklileri ve memurlar 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalara odaklandı. 3600 ek gösterge ile öncelikle hemşire, polis, öğretmen ve din görevlilerinin nefes almaları sağlanmış, söz konusu konu ile ilgili bazı çalışmalar da yapılmıştı. Ancak daha sonra diğer memurlar için de kapsamının genişletilmesini gündeme getirildi.

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3600 ek gösterge zammı: Ocak ayı sonrasında emekli ve memurun yüzü gülecek! 1063 TL ödeme....

Yapılacak çalışmayla unvanlar arasındaki ek gösterge dengesizliği de ortadan kaldırılacak.

Öncelikle 657 sayılı devlet memurları yasasının ek gösterge cetvelindeki tüm unvanlar tekrardan değerlendirmeye alınacak.

3600 ek gösterge zammı: Ocak ayı sonrasında emekli ve memurun yüzü gülecek! 1063 TL ödeme....

Polis, öğretmen, din görevlileri ve hemşirelerin haricinde kalan unvanlar da böylece ele alınacak.

3600 ek gösterge zammı: Ocak ayı sonrasında emekli ve memurun yüzü gülecek! 1063 TL ödeme....

Şefler, şube müdürleri, müfettişler, daire başkanları, uzmanlar, kariyer meslekleri, üniversitelerdeki genel sekreterler, genel müdür yardımcıları, daire başkanları gibi idareci kadrolar da içine alınacak.

3600 ek gösterge zammı: Ocak ayı sonrasında emekli ve memurun yüzü gülecek! 1063 TL ödeme....

Bu kapsamda idareci olmayan memur kadrolarının da incelenmesi bekleniyor.

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