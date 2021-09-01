3600 ek gösterge zammı: Ocak ayı sonrasında emekli ve memurun yüzü gülecek! 1063 TL ödeme....

Toplu sözleşmede anlaşma sağlanmasının ardından memur emeklileri ve memurlar 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalara odaklandı. 3600 ek gösterge ile öncelikle hemşire, polis, öğretmen ve din görevlilerinin nefes almaları sağlanmış, söz konusu konu ile ilgili bazı çalışmalar da yapılmıştı. Ancak daha sonra diğer memurlar için de kapsamının genişletilmesini gündeme getirildi.