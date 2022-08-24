İslam Memiş'ten son dakika altın yorumu! Net tarih verdi! Yatırımcıların son şansı olacak! Duymadım, görmedim, kaçırdım demeyin!

Altın ve dolar gidişatında neler olacağını öngörmek isteyen yatırımcılar İslam Memiş'in son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yeni altın yorumu geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ağustos'ta da faizleri sabit tutacağı bekleniyordu ancak sürpriz bir kararla faizde 100 baz puanlık indirim geldi. Kararla birlikte dolar ve altın piyasasında hareketlilikler de başladı. Altın almak satmak isteyenler dikkat! İşte uzmanından kritik altın tahmini...