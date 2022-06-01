Hem karşılıksız nakit ödeme hem de 100 bin TL’ye varan kredi hizmeti alacaksınız! 2 banka biraz önce açıkladı!

Ortak içeriklere sahip olan ancak iki bankanın da kendi özelinde başvurulara açmış olduğu promosyon kampanyalarına göre maaş hesaplarını ilgili bankalardan birinin bünyesine taşıyan ve 3 yıl boyunca hesabın o bankada kalacağının taahhüdünü veren emeklilere, SGK maaşı tutarlarına göre belirlenmiş olan tutarlarda, karşılıksız ödeme yapılacağı bildirildi.