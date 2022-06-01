Hem karşılıksız nakit ödeme hem de 100 bin TL'ye varan kredi hizmeti alacaksınız! 2 banka biraz önce açıkladı!
Vakıfbank ve Halk Bankası, dara düşen emekli vatandaşlar için geliştirmiş oldukları nakit ve kredi kampanyalarının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.
Ekonomik şartların, çeşitli faktörler çerçevesinde giderek ağırlaşmış olduğu şu günlerde tek maaş ile geçinmeye çalışan emekli vatandaşlara, kamu bankalarından destek haberi geldi. Halk Bankası ve Vakıfbank, yalnızca emeklileri ilgilendiren iki yeni kampanyalarının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. İşte kamu bankalarının emekli kampanyalarına ilişkin ayrıntılar
Vakıfbank ve Halk Bankası'ndan Emeklilere Karşılıksız Ödeme Hizmeti!
Ülkemizin iki önemli kamu bankası olarak hizmet vermeye devam eden Vakıfbank ve Halk Bankası, zorlu ekonomik şartlara karşın tek maaş ile direnmeye çalışan emekli vatandaşlar için bir promosyon kampanyası geliştirdiklerini duyurdu.
Ortak içeriklere sahip olan ancak iki bankanın da kendi özelinde başvurulara açmış olduğu promosyon kampanyalarına göre maaş hesaplarını ilgili bankalardan birinin bünyesine taşıyan ve 3 yıl boyunca hesabın o bankada kalacağının taahhüdünü veren emeklilere, SGK maaşı tutarlarına göre belirlenmiş olan tutarlarda, karşılıksız ödeme yapılacağı bildirildi.