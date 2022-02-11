Birbirinden çeşitli cam ürünlerinde fırsatlar… BİM’de 12,50 TL’ye satın alınabilecek! Alışveriş çantasını alan yarın BİM’e koşacak!
BİM'de bu Cuma yine ekonomik fırsatlar vatandaşları bekliyor olacak. Mutfakta sunumlarınızda yardımcı olacak ve şık duracak çeşitli borcam ürünleri, televizyon ve telefon fırsatı, giyim ürünlerinden banyo paspasına, ütü masasından küçük ev aletlerine, oyuncak çeşitlerinden kol saatine, ısıtıcıdan termosa ihtiyacınız olan ürünlere bütçeye uygun fiyatlarla ulaşabilirsiniz. Evine en yakın BİM şubesine gidecek olan vatandaşlar stoklar bitmeden alacaklarını belirlemek istiyor ve neler olduğunu merak ediyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 11 Şubat'ta yer alan ürünleri haberimizden görebilirsiniz.
11.02.2022 12:58
- Son Güncelleme: 11.02.2022 12:59
Her hafta Salı ve Cuma günleri BİM şubelerinde birbirinden güzel, çeşitli ürünler satışa sunuluyor. Birbirinden çeşitli cam ürünlerinde fırsatlar bütçeye uygun fiyatlarla sizleri bekliyor olacak. Fiyatları gören alışveriş çantasını alan yarın BİM'e koşacak. En çok ziyaret edilen marketler zincirinden biri olan BİM'in şubelerine gidecek olan vatandaşlar önceden alacaklarının listesini yapmak istiyor. Woon 39'' HD Ready Android Smart Uydulu LED TV 3 bin 199 TL'den, Alcatel GO 1 Cep Telefonu bin 299 TL'den, Kumtel Şömine Çift Yönlü Isıtıcı 249 TL'den, Starcom Nostaljik Radyo 149 TL'den alıcı bulacak.