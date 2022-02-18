Paralar direkt hesaba yatıyor! SGK'dan ödeme alan vatandaşları ilgilendiren açıklama geldi! PTT'ye gitme devri kapandı e-Devlet üzerinden...

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yüzbinlerce kişiyi ilgilendiren açıklama geldi. Ödemelerin artık hesaplara direk yatırılacağı duyuruldu. Buna göre vatandaşların artık PTT'ye gitmesi gerekmeyecek. 2022 yılında duyurulan yeni uygulama ile birlikte vatandaşların PTT kuyruklarına girmesi önlenecek. e-Devlet üzerinden ya da ALO170 arayarak İBAN vermeniz gerekiyor. Bilindiği üzere çalışanlara, doğum, iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık durumlarında geçici iş göremezlik raporu veriliyor. Rapor SGK'ya bildirildikten sonra kesilen tutar geri alınabiliyor. Yeni yılda SGK tarafından yayınlanan genelge ile emzirme ve cenaze ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması primleri, rapor parası ve yurt dışı borçlanma primlerinin ne kadar arttığı da belli oldu. İşte konuya ilişkin detaylar ve 2022 rapor parası ne kadar oldu? Rapor parası nasıl alınır? sorularının yanıtları...