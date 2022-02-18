Paralar direkt hesaba yatıyor! SGK'dan ödeme alan vatandaşları ilgilendiren açıklama geldi! PTT'ye gitme devri kapandı e-Devlet üzerinden...
SGK'dan yeni genelge! Buna göre emzirme ve cenaze ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması primleri ve yurt dışı borçlanma primleri 2022 yılında arttı. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen iş görmezlik diğer bilinen adıyla rapor parası da yeni yılla birlikte artan ödemeler arasında yer alıyor. Söz konusu bu rapor çalışan kişinin aldığı sağlık raporunda yazan istirahat süresince iş yapmaması halinde geçici iş görmezlik karşılığında SGK tarafından rapor parası olarak veriliyor. SGK'dan ödeme alan vatandaşları ilgilendiren açıklama geldi. Paralar artık direkt hesaba yatıyor. PTT'ye gitme devri kapandı. İşte detaylı bilgiler...
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yüzbinlerce kişiyi ilgilendiren açıklama geldi. Ödemelerin artık hesaplara direk yatırılacağı duyuruldu. Buna göre vatandaşların artık PTT'ye gitmesi gerekmeyecek. 2022 yılında duyurulan yeni uygulama ile birlikte vatandaşların PTT kuyruklarına girmesi önlenecek. e-Devlet üzerinden ya da ALO170 arayarak İBAN vermeniz gerekiyor. Bilindiği üzere çalışanlara, doğum, iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık durumlarında geçici iş göremezlik raporu veriliyor. Rapor SGK'ya bildirildikten sonra kesilen tutar geri alınabiliyor. Yeni yılda SGK tarafından yayınlanan genelge ile emzirme ve cenaze ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması primleri, rapor parası ve yurt dışı borçlanma primlerinin ne kadar arttığı da belli oldu. İşte konuya ilişkin detaylar ve 2022 rapor parası ne kadar oldu? Rapor parası nasıl alınır? sorularının yanıtları...
SGK YENİ UYGULAMAYI DUYURDU
Sosyal Güvenlik Kurumu kısaca SGK rapor parası alanları ilgilendiren bir duyuru yayımladı. Duyuruya göre yeni bir uygulama başlatıldı. SGK tarafından yapılan açıklamada "IBAN numaranızı e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ALO170 arayarak tanımlatmanız halinde rapor paranızı ve sevk ödemelerinizi hesabınıza gönderiyoruz." denildi.
Halk arasında rapor parası olarak da adlandırılan geçici iş göremezlik ödeneği, bu yıl prime esas kazancı asgari ücrete kadar olan çalışan için ayakta tedavilerde 111 lira 20 kuruş, yatarak tedavilerde günlük 83 lira 40 kuruş olarak uygulanacak.
RAPOR PARASI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Rapor parası çalışanların aldığı aylık maaşlara göre değişkenlik gösteriyor. Rapor parasının hesaplanması için ilk olarak üç aylık brüt gelir toplanıyor. Son üç aylık prim gün toplandıktan sonra raporlu olunan gün sayısından 2 çıkartılmaktadır.