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Hem iş öğrenip hem de para kazanıyorsunuz! Zorunlu staj yapanlar 768 TL alıyor

Okul okuyan ve profesyonel iş hayatına katılmadan önce tecrübe kazanmak isteyen milyonlarca genç bireye muhteşem fırsat. Zorunlu staj yapan gençler hem iş öğrenip kariyer adımlarını atıyor hem de 768 TL ödeme alıyorlar. Peki zorunlu staj başvuruları nasıl yapılıyor ve zorunlu staj yapanların sigortası yatıyor mu? İşte detaylar...

15.10.2021 06:58 - Son Güncelleme: 15.10.2021 06:58
Hem iş öğrenip hem de para kazanıyorsunuz! Zorunlu staj yapanlar 768 TL alıyor

Gençlere iş hayatına başlamadan önce büyük bir deneyim fırsatı yaratan staj annelere de eksik primlerini tamamlayarak emeklilik kapısı açıyor. Küçük işletmelerde eleman yetiştirmek, mesleğe kazandırmak istihdamı artırmada da büyük önem taşıyor. Aktif iş hayatına girmeden işi mutfağında öğrenen gençlere bu yıl için zorunlu stajda 768 lira ödeniyor. Stajyer ücretlerine devlet de katkı sağlıyor.

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Hem iş öğrenip hem de para kazanıyorsunuz! Zorunlu staj yapanlar 768 TL alıyor

SABAH'ta yer alan habere göre, Kariyer planı için de önemli bir kapı olan staj, mesleği öğrenmede, kendini geliştirmede önem taşıyor. İş Kanunu'na göre stajyerler işçi olmasa da sigortalı sayılıyor.

Hem iş öğrenip hem de para kazanıyorsunuz! Zorunlu staj yapanlar 768 TL alıyor

Meslek lisesinde okurken, yükseköğrenimleri sırasında staj yaparken iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanıyor. Sosyal güvenlik primleri okulları tarafından ödeniyor. Zorunlu staj dönemi için işletmelerde istihdam edilen stajyerlere net asgari ücretin yüzde 30'u tutarında ücret ödeniyor.

Hem iş öğrenip hem de para kazanıyorsunuz! Zorunlu staj yapanlar 768 TL alıyor

Devlet katkısı da 20'den az personel olan işletmelerde 512 lira, bu sayı ve üzerinde personeli olan işletmelerde de 256 lira olarak uygulanıyor. Staj sigortası olan kadınların ilk sigorta girişleri doğum borçlanması yaptıkları süre kadar geriye çekiyor.

Hem iş öğrenip hem de para kazanıyorsunuz! Zorunlu staj yapanlar 768 TL alıyor

Staj sigortası ve annelere erken emekliliğe katkısına ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:

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