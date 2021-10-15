Hem iş öğrenip hem de para kazanıyorsunuz! Zorunlu staj yapanlar 768 TL alıyor
Okul okuyan ve profesyonel iş hayatına katılmadan önce tecrübe kazanmak isteyen milyonlarca genç bireye muhteşem fırsat. Zorunlu staj yapan gençler hem iş öğrenip kariyer adımlarını atıyor hem de 768 TL ödeme alıyorlar. Peki zorunlu staj başvuruları nasıl yapılıyor ve zorunlu staj yapanların sigortası yatıyor mu? İşte detaylar...
15.10.2021 06:58
- Son Güncelleme: 15.10.2021 06:58
Gençlere iş hayatına başlamadan önce büyük bir deneyim fırsatı yaratan staj annelere de eksik primlerini tamamlayarak emeklilik kapısı açıyor. Küçük işletmelerde eleman yetiştirmek, mesleğe kazandırmak istihdamı artırmada da büyük önem taşıyor. Aktif iş hayatına girmeden işi mutfağında öğrenen gençlere bu yıl için zorunlu stajda 768 lira ödeniyor. Stajyer ücretlerine devlet de katkı sağlıyor.
Meslek lisesinde okurken, yükseköğrenimleri sırasında staj yaparken iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanıyor. Sosyal güvenlik primleri okulları tarafından ödeniyor. Zorunlu staj dönemi için işletmelerde istihdam edilen stajyerlere net asgari ücretin yüzde 30'u tutarında ücret ödeniyor.