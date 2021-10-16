Devletten yardım alma başvuru şartları ve formu detayları biz bize yeteriz! 1000 TL nakit, kira ve gıda yardımı!
Pandemi sürecinde 6 milyondan çok haneye ödenen 1000 TL'lik sosyal yardım ödemeleri üçüncü çok devam ediyor. Bunun amacıyla e-devletten başvurmak çok kolay. 1000'er liralık ödemeler ilk günden itibaren döneme alınarak hane halklarının para gereksinimi karşılandı, dezavantajlı kümeler korunmuş oldu. 1000 TL sosyal yardım ödemeleri için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talep ettiği koşullar bulunmakta. Bakanlığa bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından sağlanan bu destek ödemeleri için vatandaşların sağlamaları istenilen ilk koşul hane gelir şartı.
Pandemi sürecinde 6 milyondan çok haneye ödenen 1000 TL'lik sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. Bunun amacıyla e-devletten başvurmak çok kolay. 1000'er liralık ödemeler ilk günden itibaren döneme alınarak hane halklarının para gereksinimi karşılandı, dezavantajlı kümeler korunmuş oldu. Bu süreçte ilk iki fazda devlette kayıtlı olan sosyal destek yardımı ulaştırıldı. Bakanlığa bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları doğrultusundan sağlanan bu destek ödemeleri amacıyla kişilerin sağlamaları istenilen ilk şart hane gelir şartı. Bakanlık vatandaş başına düşen hane geliri yüksek olan ailelere bu ödemeleri yapmıyor.
BİZ BİZE YETERİZ KAMPANYASI İLE VATANDAŞLARA YARDIM VAR MI?
Biz Bize Yeteriz kampanyasından gelen yardımlarla vatandaşlara sosyal destek ödemeleri yapılıyor. Bazı vatandaşlar ise Biz Bize Yeteriz Kampanyasına yardım başvuru için başvuru formunu araştırıyor. Ancak Biz Bize Yeteriz kampanyası için yardım başvuru alınmıyor. Yardım başvuruları e Devlet üzerinden Çalışma Bakanlığı'na yapılıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıda bulunan sayfa üzerinden başvurusunu yapması gerekmektedir.
Bu süreçte yapılan desteklerden en önemlilerinden birisi de ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan sosyal yardımlar oldu. Yaklaşık 6 milyon aileye 1000'er liralık ödemeler ilk günden itibaren devreye alınarak hane halklarının para ihtiyacı karşılandı, dezavantajlı gruplar korunmuş oldu. Bu süreçte ilk iki fazda devlette kayıtlı olan sosyal destek gruplarına yardım ulaştırıldı.
Üçüncü fazla birlikte ise başvuru imkanı getirilerek özellikle yeme içme başta olmak üzere hizmet sektöründe günlük çalışan, işsiz kalan kesimlere de ulaşma amaçlandı. Bu fazla birlikte 1.8 milyon aileye de yardım ulaştırıldı. Üçüncü faz için başvurular halen devam ediyor. e-devlet üzerinden yapılan başvurularla vatandaşlara karşılıksız 1000 TL'lik yardımlar ödeniyor.
NASIL BAŞVURULACAK?
E-devlet üzerinden sorular cevaplanarak başvurulacak.
HANGİ SORULAR SORULUYOR?
*Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)
*Aylık toplam geliriniz ne kadar?
*Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?
*En son ödediğiniz su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?