Devletten yardım alma başvuru şartları ve formu detayları biz bize yeteriz! 1000 TL nakit, kira ve gıda yardımı!

Pandemi sürecinde 6 milyondan çok haneye ödenen 1000 TL'lik sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. Bunun amacıyla e-devletten başvurmak çok kolay. 1000'er liralık ödemeler ilk günden itibaren döneme alınarak hane halklarının para gereksinimi karşılandı, dezavantajlı kümeler korunmuş oldu. Bu süreçte ilk iki fazda devlette kayıtlı olan sosyal destek yardımı ulaştırıldı. Bakanlığa bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları doğrultusundan sağlanan bu destek ödemeleri amacıyla kişilerin sağlamaları istenilen ilk şart hane gelir şartı. Bakanlık vatandaş başına düşen hane geliri yüksek olan ailelere bu ödemeleri yapmıyor.