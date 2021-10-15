4 bin 346 temizlik ve güvenlik görevlisi alımı 2021! GSB mülakat ne zaman 2021? İşte GSB sözlü mülakat tarihi ve yerleri!

4 bin 346 temizlik ve güvenlik görevlisi alımı için sözlü mülakat günü büyük bir heyecanla bekleniyor. Binlerce iş arayan vatandaş GSB sözlü mülakatlarına girip başarılı olmak için can atıyor. Bakanlığın çatısı altında temizlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyenlerin başvuruları geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığınca alınmıştı. Adaylar kendilerine verilen süreler içerisinde evraklarını da teslim etmişlerdi. Alımlar için adaylar bir sonraki aşamada sözlü mülakata tabii tutulacak. Mülakattan geçenler hemen işe başlayacak. Peki GSB mülakat ne zaman 2021? İşte GSB sözlü mülakat tarihi ve yerleri!