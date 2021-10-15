4 bin 346 temizlik ve güvenlik görevlisi alımı 2021! GSB mülakat ne zaman 2021? İşte GSB sözlü mülakat tarihi ve yerleri!
2021 yılı içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 346 temizlik ve güvenlik görevlisi personel alımı gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz günlerde binlerce aday kendilerinden istenen evrakları teslim etmişti. Gözler şimdi sözlü mülakatlara çevrildi. Sözlü mülakatlardan geçen vatandaşlar bakanlık bünyesinde çalışma imkanı bulacak. Adayların mülakat için heyecanlı bekleyişinde sona geliniyor. Her gün bir adım daha sözlü mülakat tarihine yaklaşılıyor. Kurumdan gelecek son dakika açıklama için nefesler tutuldu. Peki GSB mülakat ne zaman 2021? Gençlik ve Spor Bakanlığı sözlü mülakat hangi tarihte? İşte GSB sözlü mülakat tarihi ve yerleri!
4 bin 346 temizlik ve güvenlik görevlisi alımı için sözlü mülakat günü büyük bir heyecanla bekleniyor. Binlerce iş arayan vatandaş GSB sözlü mülakatlarına girip başarılı olmak için can atıyor. Bakanlığın çatısı altında temizlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyenlerin başvuruları geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığınca alınmıştı. Adaylar kendilerine verilen süreler içerisinde evraklarını da teslim etmişlerdi. Alımlar için adaylar bir sonraki aşamada sözlü mülakata tabii tutulacak. Mülakattan geçenler hemen işe başlayacak. Peki GSB mülakat ne zaman 2021? İşte GSB sözlü mülakat tarihi ve yerleri!
Daha sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazananlar için sözlü sınav tarihleri Bakanlığın (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde duyurulacak.
GSB sözlü mülakat tarihleri henüz duyurulmadı. Ancak adaylar sık sık bakanlığın adresinden sorgulama yapabilir. Adayların gsb.gov.tr duyurularını düzenli olarak takip etmesi gerekiyor.
GSB SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHİ İÇİN SON DAKİKA DUYURULAR (TIKLA)
Sözlü mülakat tarihleri açıklandığı an haberimizde yer verilecektir. Sözlü mülakat tarihleri açıklandığında sınav yerleri de belli olacak.