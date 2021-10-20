Hem hafta sonu hem hafta içi aynı indirimle satılacak! Temizlik ürünlerinde 26 Ekim’e kadar... ŞOK aktüel kataloğu çıktı!

Vatandaşların merakla beklediği ŞOK hafta içi ve hafta sonu aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 20 Ekim'de başlayan indirimler 26 Ekim'e kadar devam edecek. Bu hafta vatandaşlar hafta içi aldığı indirimli ürünleri hafta sonu da alabilecek. ŞOK'ta bu hafta kulaklık, koltuk takımı, gardırop, aspiratör, mikser, çay makinesi ve daha bir çok üründe efsane indirimler yapıldı. İşte yeni haftada ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamı...