7 milyon TL getirisi var! Talep yağıyor resmen kapış kapış satılıyor!
Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Su Ürünleri Şube Müdürü Fuat Korkmaz, 2020'de kent ekonomisine 7 milyon TL girdi sağlayan karakovan balından bu yıl 2 bin tonun üzerinde verim beklediklerini söyledi.
19.10.2021 11:22
- Son Güncelleme: 19.10.2021 11:22
Bitlis'in yüksek rakımlı yaylalarında organik olarak üretilen karakovan balının hasat dönemi başladı.
HEM BAL HEM POLEN ÜRETİMİ
Bitlis'te 41 bin 623 karakovan bulunduğunu belirten Korkmaz, "Bunun yanında 117 bin 353 adet fenni kovan dediğimiz kovanımız bulunmaktadır. Bu iki kovan çeşidinden 2020 yılında 954 bin ton bal elde ettik.