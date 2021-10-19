7 milyon TL getirisi var! Talep yağıyor resmen kapış kapış satılıyor!

HEM BAL HEM POLEN ÜRETİMİ

Bitlis'te 41 bin 623 karakovan bulunduğunu belirten Korkmaz, "Bunun yanında 117 bin 353 adet fenni kovan dediğimiz kovanımız bulunmaktadır. Bu iki kovan çeşidinden 2020 yılında 954 bin ton bal elde ettik.