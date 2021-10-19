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7 milyon TL getirisi var! Talep yağıyor resmen kapış kapış satılıyor!

Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Su Ürünleri Şube Müdürü Fuat Korkmaz, 2020'de kent ekonomisine 7 milyon TL girdi sağlayan karakovan balından bu yıl 2 bin tonun üzerinde verim beklediklerini söyledi.

19.10.2021 11:22 - Son Güncelleme: 19.10.2021 11:22
7 milyon TL getirisi var! Talep yağıyor resmen kapış kapış satılıyor!

Bitlis'in yüksek rakımlı yaylalarında organik olarak üretilen karakovan balının hasat dönemi başladı.

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7 milyon TL getirisi var! Talep yağıyor resmen kapış kapış satılıyor!

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Su Ürünleri Şube Müdürü Fuat Korkmaz, 2020'de kent ekonomisine 7 milyon TL girdi sağlayan karakovan balından bu yıl 2 bin tonun üzerinde verim beklediklerini söyledi.

7 milyon TL getirisi var! Talep yağıyor resmen kapış kapış satılıyor!

Kentte yüksek rakımlı yaylalara ilkbahar aylarında bırakılan karakovan balı hasadına başlandı. Florası, prolin değeri, tadı ve aroması yönünden farklı olan karakovan balının bölgede kilosunun 250 ile 300 TL arasında satışa sunulduğu ve kısa sürede tükendiği belirtildi.

7 milyon TL getirisi var! Talep yağıyor resmen kapış kapış satılıyor!

Bitlis'in, arıcılık ve balcılık anlamında Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Şube Müdürü Fuat Korkmaz, karakovan varlığı sıralamasında kentin Türkiye'de 2'nci sırada yer aldığını söyledi.

7 milyon TL getirisi var! Talep yağıyor resmen kapış kapış satılıyor!

HEM BAL HEM POLEN ÜRETİMİ
Bitlis'te 41 bin 623 karakovan bulunduğunu belirten Korkmaz, "Bunun yanında 117 bin 353 adet fenni kovan dediğimiz kovanımız bulunmaktadır. Bu iki kovan çeşidinden 2020 yılında 954 bin ton bal elde ettik.

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