Son dakika haberleri: 2021 Fatura erteleme başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz Elektrik ve Su faturası ertelendi mi?
Son dakika haberleri: 17 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ancak bu kısıtlama süresinde ise halktan farklı konularda sorular gelmeye devam ediyor. Özellikle su, elektrik ve doğalgaz faturalarının bu dönemde nasıl yatırılacağına dair akıllarda soru işareti bulunuyor. Faturalarda herhangi bir değişiklik ya da erteleme olup olmadığı merak ediliyor. Bu süreç içerisinde konuya ilişkin bilgilendirme enerji yönetimi dağıtım ve tedarikçilere iletildi. Peki faturalar ertelendi mi? Fatura borcu olanlar için ne kadar alındı? İşte merak edilen sorunun cevabı..
17 günlük bu kısıtlama kapsamında muaf tutulanlar hariç çoğu kişi evlerinde bulunacak. Ancak dışarıya çıkılmadığı için elektrik, su ve doğal gaz faturalarının da nasıl ödeneceği merak edilmeye başlandı. Tam kapanma süreci kapsamında 29 Nisan ila 17 Mayıs tarihleri arasında tam gün sokağa çıkma yasağı uygulaması başlayacak. Bu süreç içerisinde faturaların ertelenmesine ilişkin son dakika gelişmesine ise haberimizden ulaşabilirsiniz.