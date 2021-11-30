500 TL’ye kadar alıcı buluyor, ev ekonomisine katkı sağlıyor! Ev hanımları hem iş öğreniyor hem de para kazanıyor!
El emeği ürünler yaparak hem keyifli zaman geçirmek hem de satış kazançları ile ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlar Antalya'nın 300 yıllık geleneği olan Ormana dokumacılığı ile ilgili bilgileri yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Kurs olarak işi öğrenen, ustalık belgesi alma hakkına bir süre sonra ulaşabilen ve satılan ürünlerden para kazanan kadınlarımız yüzyıllık geleneğin de devamını sağlıyor. İşte ayrıntılar!
Ülkemizde kadınların istihdama katılması için iş fırsatları verilmeye devam ediyor ve ev hanımlarına müjdeli bir haber geldi. Hem kurs görüp işi öğrenirken eğlenen kadınlar hem de ürettikleri ürün satıldığında kazanç da sağlamış oluyor. Üstelik kendini geliştirdikçe ustalık belgesi almaya da hak kazanıyor. 500 TL'ye kadar alıcı bulan ürünler malzeme ve emeğe göre fiyatları değiştirebiliyor. Bu kişi yapmak isteyen kadınlar için Antalya'nın 300 yıllık geleneği olan Ormana dokumacılığı hakkında merak edilen tüm bilgileri derledik.
İbradı'nın Ormana mahallesinde geçmişi 300 yılı bulan yöresel dokumacılığın günümüzde de yaşatılması için Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce kurs düzenlendi. Kursa katılan kadınlar tarafından günümüzdeki başörtüsü yanında peştamal, masa örtüsü, perde gibi ürünler de üretiliyor. Kadınlar bir taraftan kurs görürken, bir taraftan da siparişler alarak aile ekonomisine katkı sağlıyorlar.