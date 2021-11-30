500 TL’ye kadar alıcı buluyor, ev ekonomisine katkı sağlıyor! Ev hanımları hem iş öğreniyor hem de para kazanıyor!

Ülkemizde kadınların istihdama katılması için iş fırsatları verilmeye devam ediyor ve ev hanımlarına müjdeli bir haber geldi. Hem kurs görüp işi öğrenirken eğlenen kadınlar hem de ürettikleri ürün satıldığında kazanç da sağlamış oluyor. Üstelik kendini geliştirdikçe ustalık belgesi almaya da hak kazanıyor. 500 TL'ye kadar alıcı bulan ürünler malzeme ve emeğe göre fiyatları değiştirebiliyor. Bu kişi yapmak isteyen kadınlar için Antalya'nın 300 yıllık geleneği olan Ormana dokumacılığı hakkında merak edilen tüm bilgileri derledik.