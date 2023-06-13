5.5 milyon EPT'li + 2000-2003-2005 arası sigortalıya 3 aylık süre verildi! Primi eksik olana EYT'de 3'lü müjde geldi!

EYT düzenlemesi ile milyonlarca kişinin yüzü güldü. Emeklilik için fırsat bekleyenler ise eksik primleri için düzenlemeleri takip ediyor. Eksik primleri tamamlarken belli başlı sürelere de dikkat etmek gerekiyor. Çalışarak eksik primini tamamlayamayanlar için 3 imkan bulunuyor. Peki, eksik prim nasıl tamamlanır? İHYA için herkes başvurabilir mi? İşte konu hakkında detaylar...