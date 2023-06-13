5.5 milyon EPT'li + 2000-2003-2005 arası sigortalıya 3 aylık süre verildi! Primi eksik olana EYT'de 3'lü müjde geldi!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen kişiler için prim eksikliğini tamamlama konusu oldukça önemlidir. Son zamanlarda, EYT sonrası prim eksikliği olan kişiler için çeşitli formüller ve düzenlemeler gündeme gelmiştir. Peki, eksik primi tamamlamak için nelere dikkat edilmeli? Hangi süreler önemlidir? Prim gün şartlarında bir değişiklik olacak mı? İşte tüm detaylar:
EYT düzenlemesi ile milyonlarca kişinin yüzü güldü. Emeklilik için fırsat bekleyenler ise eksik primleri için düzenlemeleri takip ediyor. Eksik primleri tamamlarken belli başlı sürelere de dikkat etmek gerekiyor. Çalışarak eksik primini tamamlayamayanlar için 3 imkan bulunuyor. Peki, eksik prim nasıl tamamlanır? İHYA için herkes başvurabilir mi? İşte konu hakkında detaylar...
Yaklaşık 4.7 milyon kişiyi kapsayan EYT düzenlemesiyle prim ve yıl şartını tamamlayanlar şartları sağlar sağlamaz emekli olabiliyor.
Peki eksik primi tamamlamak için nelere dikkat edilmeli? Hangi süreler önemli? Prim gün şartlarında bir değişiklik olur mu? İşte merak edilen soruların yanıtları...
EKSİK PRİM NASIL TAMAMLANIR?
Çalışarak eksik primini tamamlayamayanlar için borçlanma, Bağ-Kur prim borcu nedeniyle silinen hizmet süresi varsa ihya ve isteğe bağlı sigorta imkanları bulunuyor.