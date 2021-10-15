Hazineye ait 5 adet tarla satışta! Hepsi yatırımlık 12.244 m2 ve 7.878 m2 büyüklüğünde boş ve işgalsiz! Milli Emlak tek tek yayınladı!
Milli Emlak tarafından yayınlanan ihaleler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak Alaşehir Milli Emlak Şefliği tarafından hazineye ait 5 tane tarla satışa çıkarıldı. İhaleler, Alaşehir Milli Emlak Şefliğinde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacak. İlan detayında yüz ölçümü 12.244,85 metrekaye ulaşan büyüklükleri ile dikkat çeken arsaların ihale tarihleri de belli oldu. Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihalenin detaylarına haberimizde yer verdik. Peki, Hazine taşınmazlarının satışında uygulanan ihale usulleri nelerdir? Hazine taşınmazını satın almak ne tür avantajlar sağlamaktadır? İşte ilan detayı ve tüm merak edilen soruların cevapları!
Hazineye ait 5 adet tarla satışta! Hepsi yatırımlık 12.244 m2 ve 7.878 m2 büyüklüğünde boş ve işgalsiz! Milli Emlak tek tek yayınladı! Milli Emlak tarafından yayınlanan ihaleler vatandaşlar tarafınca yakından takip ediliyor.Alaşehir Milli Emlak Şefliği tarafından hazineye ilişik 5 tane tarla satışa çıkarıldı. İhaleler, Alaşehir Milli Emlak Şefliğinde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacak.
5 ADET HAZİNE ARAZİSİ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN SATILIK
Milli Emlak aracılığıyla satışa sunulan gayrimenkuller Alaşehir Alkan, Fatih, Evrenli ve Caberburhan Mahallerinde yer alıyor.
İmar durumları: 4 tanesi imarsız
1 tanesi ise Serbest Nizam 3 kat konut alanı olarak sunuldu.
Yukarıda özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile dosyalarında mevcut genel ve özel şartlara göre hizalarında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
2 - İhaleler, Alaşehir Milli Emlak Şefliğinde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 - Şartnameler ve ekleri bedelsiz olarak mesai saatlerinde (08:30 - 17:30) Alaşehir Milli Emlak Şefliğinde görülebilir.
4 - Taşınmaz satış ihalesinde; alıcıları tarafından ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi taksitle ödenmek istenilmesi halinde satış tutarı 5.000,00 TL'sını geçtiği takdirde ihale bedelinin 1/4'i peşin geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yılda 8 eşit taksitle ödenebilir.
5- Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 25.05.2021 tarih ve 1970974 sayılı yazıları gereğince; Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden işlem bedeli 5.000.000 TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000 TL'den 10.000.000 TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş) ve 10.000.000 TL'yi aşan kısmı için ise %0,25 (on binde yirmi beş) döner sermaye ücreti alınacaktır.
6 - 4706 sayılı yasanın 7. maddesi uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
7 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
a) Yasal Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah Belgesi)
b) Türkiye'de tebligat için adres göstermek (Adres Beyanı)
c) Gerçek kişilerde TC Kimlik Numarası, Tüzel Kişilerde ise Vergi Kimlik Numarası
d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen Konvertibl Döviz
e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi, Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge