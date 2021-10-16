Aylık 184 TL ile 5 bin TL ihtiyaç kredisi! Nakit isteyenlere müjde! İNG, Akbank, Finansbank ihtiyaç kredisi faiz oranları!

Para sıkıntısı çeken vatandaşlar için bankalar tarafından sık sık kampanya yapılmaya devam ediyor. Bankadan ihtiyaç kredisi alarak acil nakit sıkıntısını gidermek ve geri ödemelerini kolay yapmak isteyenler için seçenekler sunuluyor. Aylık 184 TL ile 5 bin TL ihtiyaç kredisi yoğun ilgi görüyor ve daha fazla tutar çekmek isteyenler için de uygun ödeme koşulları, 3 ay erteleme imkanı gibi bütçeyi zorlamayacak fırsatlar veriliyor. Peki İNG, Akbank, Finansbank ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Yararlanmak ve başvuru yapmak isteyenler için tüm bilgileri haberimizde derledik.