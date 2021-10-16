Aylık 184 TL ile 5 bin TL ihtiyaç kredisi! Nakit isteyenlere müjde! İNG, Akbank, Finansbank ihtiyaç kredisi faiz oranları!
Zaman zaman nakit ihtiyacı duyanlar ya da almak istedikleri, kurmak istedikleri iş gibi durumlarda birikmiş nakitlerinin üzerine ekstra miktar almak isteyenler bankaların ihtiyaç kredisi kampanyalarını merak ediyor. İNG, Akbank, Finansbank, Halkbank, Garanti Bankası, TEB gibi daha pek çok bankanın güncel faiz oranlarını haberimizden inceleyebilir, sizin için en uygun olanı tercih edebilirsiniz. 5 bin TL ihtiyaç kredisini 3 ay ertelemeli olarak alabilirsiniz, isterseniz çekmek istediğiniz tutar daha fazla da olabilir. İşte ayrıntılar…
16.10.2021 11:19
- Son Güncelleme: 16.10.2021 11:19
Para sıkıntısı çeken vatandaşlar için bankalar tarafından sık sık kampanya yapılmaya devam ediyor. Bankadan ihtiyaç kredisi alarak acil nakit sıkıntısını gidermek ve geri ödemelerini kolay yapmak isteyenler için seçenekler sunuluyor. Aylık 184 TL ile 5 bin TL ihtiyaç kredisi yoğun ilgi görüyor ve daha fazla tutar çekmek isteyenler için de uygun ödeme koşulları, 3 ay erteleme imkanı gibi bütçeyi zorlamayacak fırsatlar veriliyor. Peki İNG, Akbank, Finansbank ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Yararlanmak ve başvuru yapmak isteyenler için tüm bilgileri haberimizde derledik.