Koronavirüs de yatırımları durduramadı! Ek istihdam ve ihracat...
Türkiye sanayisinin can damarlarından olan otomotiv sektörü, pandemiye rağmen ihracata ve yatırıma devam ediyor. Sektör temsilcileri yapılan yatırımla birlikte ek istihdam yaratıldığını belirtti.
Her sektör gibi otomotiv de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ciddi zorlukla yaşıyor. Özellikle üretim ayağında fabrikaların uzun süre kapalı kalması, ardından da tamamen farklı bir çalışma düzeniyle açılmasının yarattığı karmaşa, bir nebze de olsa atlatılmış gibi görünse de, Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün'ün dediği gibi "ilginç bir yıl yaşanıyor."
Milliyet'in haberine göre pandeminin tüm hızıyla sürdüğünü, otomotiv fabrikalarında ve işletmelerde en üst düzeyde önlemlerle işe devam ettiklerini belirten Yenigün, otomotivde kapasite kullanımının ortalama yüzde 57'ye kadar yükseldiğini vurguladı. Pandemi nedeniyle çalışma biçimlerini tamamen değiştirdiklerini hatırlatan Yenigün, "Bir yatırımcı var, yatırımını yapmış fabrikasını kurmuş, çalışanlarını, mühendislerini, Ar-Ge'sini oluşturmuş ve 100 tane araç üretmek üzere maliyetlerini oluşturmuş. Ancak maalesef 57 tane üretiyor. Ekonomik sistem içerisinde bunun ne kadar sıkıntılı bir süreç olduğunu takdir edersiniz" ifadelerini kullandı.
Otomotiv sanayiinde devletin koyduğu kısıtlamalar nedeniyle değil, kendi rızalarıyla işten çıkarma yapmadıklarını söyleyen Yenigün, "Özellikle ana sanayide çalışanların değerli olduğu bilinciyle bu dönemde çalışan çıkarılmadı, düşünülmedi bile. Zaten böyle bir planımız da yoktu. Bunun en güzel testi de, bir çok firmamızın ilave istihdam sağlaması. Bu kriz döneminde tabii ki devlet destekleri çok değerli ama biz sanayiciler de çalışanlarımızdan ayrılmak değil, tam tersine çalışanlarımızın sayısını artırmak üzere kendimizi kalibre ettik" diye konuştu.
YENİ PROJELER
Şirketlerin yeni devreye giren projelerinin olmasını, istihdam artışındaki birincil neden olarak gösteren OSD Yönetim Kurulu Başkanı Yenigün, "İkincisi, pandeminin başında yaptığımız öngörüler doğrultusunda firmaların pandemi konularında hijyen, filyasyon, önlem çalışmaları için yaptığı ek istihdamdır. Şirketlerimizde İşgücü ve üretim süreçlerinin sürebilmesi için ilave istihdam edinildi. Yüzde 4 oranında ek istihdam sağlandı" dedi.