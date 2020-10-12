Koronavirüs de yatırımları durduramadı! Ek istihdam ve ihracat...

Otomotiv sanayiinde devletin koyduğu kısıtlamalar nedeniyle değil, kendi rızalarıyla işten çıkarma yapmadıklarını söyleyen Yenigün, "Özellikle ana sanayide çalışanların değerli olduğu bilinciyle bu dönemde çalışan çıkarılmadı, düşünülmedi bile. Zaten böyle bir planımız da yoktu. Bunun en güzel testi de, bir çok firmamızın ilave istihdam sağlaması. Bu kriz döneminde tabii ki devlet destekleri çok değerli ama biz sanayiciler de çalışanlarımızdan ayrılmak değil, tam tersine çalışanlarımızın sayısını artırmak üzere kendimizi kalibre ettik" diye konuştu.