100 bin TL altı ikinci el otomobil fiyatları... En ucuz ikinci el araba fiyatları modelleri nelerdir?
İkinci el araba fiyatları modelleri nelerdir? 100 bin TL altı ikinci el otomobil fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İkinci el bir arabaya almak isteyen vatandaşlar, uygun fiyatlı araba modellerini araştırıyor. İkinci el piyasasında 100 bin TL altı birçok araba seçeneği bulunuyor. Uzmanlar hem koronavirüs etkileri hem de yeni araç modellerinin yakın tarihlerde piyasaya girmesiyle ikinci el fiyatlarında düşüş yaşanmasını bekliyor. İşte, en ucuz ikinci el araba fiyatları modelleri...
En ucuz ikinci el araba fiyatları modelleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 100 bin TL altı ikinci el otomobil fiyatları piyasasında birçok model opsiyonu bulunuyor. İkinci el araba fiyatları yılbaşından bu yana cep yakan seviyeye ulaşmıştı. İkinci el online pazarda araç fiyatları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de etkisini gösterdiği mart ayının ilk 2 haftasında şubat ayına kıyasla yüzde 2,5 geriledi. Peki, en ucuz ikinci el araba fiyatları ne kadar? İşte, 100 bin TL altına alabileceğiniz ikinci el otomobil fiyatları...
Buna göre, son dönemlerde suni fiyat artışlarının görüldüğü ikinci el online pazarda araç fiyatları, virüsün Türkiye'de etkisini gösterdiği mart ayının ilk 2 haftasında (1-17 Mart) şubat ayına kıyasla yüzde 2,5 geriledi. Bu dönemde online pazarda ilan veren kurumların yüzde 80'i fiyatlarını aşağı yönlü revize etti. Satışa çıkan araç adetlerinde ise bir düşüş veya yükseliş görülmedi.
INDICATA Satış Direktörü Aslı Göker, online ikinci el araç ticareti yapan kuruluşların araç satın alma eğiliminin bir miktar azaldığını ve bazılarının nakitte kalıp araç almamayı tercih ettiğini dile getirdi. Yaşanan bu sürecin satın alma alışkanlıklarını değiştireceğini, satış süreçlerinin daha dijital olarak yürütüleceğini ve talebin bu yönde olacağını düşündüğünü aktaran Göker, "Diğer yandan bireylerin toplu taşıma kanalları kullanmak yerine araç alma eğilimi gösterebileceklerini de düşünüyorum. Ayrıca üretici firmaların fabrikalarını geçici olarak kapatmaları, üretim için yan sanayiden yeteri kadar parça tedarik edememeleri sebepleriyle de yine ikinci el araç satışının buna bağlı olarak artış gösterebileceğini de öngörebiliriz." dedi.