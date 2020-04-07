100 bin TL altı ikinci el otomobil fiyatları... En ucuz ikinci el araba fiyatları modelleri nelerdir?

INDICATA Satış Direktörü Aslı Göker, online ikinci el araç ticareti yapan kuruluşların araç satın alma eğiliminin bir miktar azaldığını ve bazılarının nakitte kalıp araç almamayı tercih ettiğini dile getirdi. Yaşanan bu sürecin satın alma alışkanlıklarını değiştireceğini, satış süreçlerinin daha dijital olarak yürütüleceğini ve talebin bu yönde olacağını düşündüğünü aktaran Göker, "Diğer yandan bireylerin toplu taşıma kanalları kullanmak yerine araç alma eğilimi gösterebileceklerini de düşünüyorum. Ayrıca üretici firmaların fabrikalarını geçici olarak kapatmaları, üretim için yan sanayiden yeteri kadar parça tedarik edememeleri sebepleriyle de yine ikinci el araç satışının buna bağlı olarak artış gösterebileceğini de öngörebiliriz." dedi.