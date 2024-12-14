Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı: Bu meslekleri yapan hemen başvursun! 456 personel alımı branş dağılımı nasıl?

İş arayışında olan vatandaşlar paylaşılan ilanları yakından takip ediyor. Bu noktada Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı sürecinin ayrıntıları da netlik kazandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, çeşitli pozisyonlarda görevlendirilmek üzere 456 sözleşmeli personel istihdamını duyurdu. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru sürecine ilişkin detaylar...