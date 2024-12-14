Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı: Bu meslekleri yapan hemen başvursun! 456 personel alımı branş dağılımı nasıl?

İş arayışında olan vatandaşlar paylaşılan ilanları yakından takip ediyor. Bu noktada Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı sürecinin ayrıntıları da netlik kazandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, çeşitli pozisyonlarda görevlendirilmek üzere 456 sözleşmeli personel istihdamını duyurdu. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru sürecine ilişkin detaylar...
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024 BAŞVURU TARİHLERİ
Güncel pozisyonlara başvurular 16-27 Aralık tarihlerinde yapılacak.
🔺 NASIL BAŞVURABİLİRİM? 🔺
Adaylar, başvurularını Hazine ve Maliye Bakanlığı Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden tamamlayabilecekler.
BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU
Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı sürecinde toplam 456 sözleşmeli personel istihdam edileceğini duyurdu.
DAĞILIM PLANLAMASI
14 çözümleyici sistem programcısı
13 programcı
3 mütercim-tercüman
22 mühendis
128 büro personeli
202 destek personeli
28 koruma ve güvenlik görevlisi
46 tekniker