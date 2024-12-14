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Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı: Bu meslekleri yapan hemen başvursun! 456 personel alımı branş dağılımı nasıl?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, birçok farklı branş için istihdam edilmek üzere 456 sözleşmeli personel alımı yapacağını Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla duyurdu. İlanda branş dağılımı ve başvuru tarihleri detaylı olarak paylaşıldı. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve branşlar...

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Giriş Tarihi :14 Aralık 2024 , 11:37 Güncelleme Tarihi :14 Aralık 2024 , 11:51
Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı: Bu meslekleri yapan hemen başvursun! 456 personel alımı branş dağılımı nasıl?

İş arayışında olan vatandaşlar paylaşılan ilanları yakından takip ediyor. Bu noktada Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı sürecinin ayrıntıları da netlik kazandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, çeşitli pozisyonlarda görevlendirilmek üzere 456 sözleşmeli personel istihdamını duyurdu. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru sürecine ilişkin detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı: Bu meslekleri yapan hemen başvursun! 456 personel alımı branş dağılımı nasıl?

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024 BAŞVURU TARİHLERİ

Güncel pozisyonlara başvurular 16-27 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı: Bu meslekleri yapan hemen başvursun! 456 personel alımı branş dağılımı nasıl?

🔺 NASIL BAŞVURABİLİRİM? 🔺

Adaylar, başvurularını Hazine ve Maliye Bakanlığı Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden tamamlayabilecekler.

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı: Bu meslekleri yapan hemen başvursun! 456 personel alımı branş dağılımı nasıl?

BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı sürecinde toplam 456 sözleşmeli personel istihdam edileceğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı: Bu meslekleri yapan hemen başvursun! 456 personel alımı branş dağılımı nasıl?

DAĞILIM PLANLAMASI

14 çözümleyici sistem programcısı

13 programcı

3 mütercim-tercüman

22 mühendis

128 büro personeli

202 destek personeli

28 koruma ve güvenlik görevlisi

46 tekniker

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı: Bu meslekleri yapan hemen başvursun! 456 personel alımı branş dağılımı nasıl?

MÜLAKAT TARİHİ NE ZAMAN?

Giriş sınavı 17 Şubat-7 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı: Bu meslekleri yapan hemen başvursun! 456 personel alımı branş dağılımı nasıl?

Sınav Ankara'da sözlü mülakat yöntemiyle gerçekleşecek.