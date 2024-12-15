EMEKLİYE %46’LIK YENİ ORAN | Maaş zammı enflasyon farkı kaç olacak? SSK, Bağ-Kur’luya 3’lü zam hesabı...

Aralık ayının gelmesiyle birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak konusu oldu. Ocak ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon verisi SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarını netleştirecek. İşte emekliler için beklenen zam oranları ve yeni taban maaş uygulamasına dair detaylar.

5 Aylık Enflasyon %14,57 Çıktı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin 5 aylık enflasyon verisi %14,57 olarak açıklandı. Aralık ayı enflasyon rakamının eklenmesiyle, toplam 6 aylık oran netleşecek ve bu oran doğrultusunda emeklilerin maaşları zamlanacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %15-17 arasında bir enflasyon artışı tahmin edilirken, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise %12-14 aralığında zam yapılması bekleniyor. Öte yandan, bu farkın refah payı eklemesiyle eşitlenmesi gündemde.

KULİSLERDEKİ RAKAM AÇIKLANDI Kulislerde en düşük emekli maaşının ne kadar olacağına ilişkin bazı rakamlar da konuşuluyor. En düşük emekli maaşının 14 bin 500 liranın altında olmayacağı belirtiliyor.