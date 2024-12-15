EMEKLİYE %46’LIK YENİ ORAN | Maaş zammı enflasyon farkı kaç olacak? SSK, Bağ-Kur’luya 3’lü zam hesabı...

Aralık ayının gelmesiyle birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak konusu oldu. Ocak ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon verisi SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarını netleştirecek. İşte emekliler için beklenen zam oranları ve yeni taban maaş uygulamasına dair detaylar.
5 Aylık Enflasyon %14,57 Çıktı
Temmuz-Aralık dönemine ilişkin 5 aylık enflasyon verisi %14,57 olarak açıklandı. Aralık ayı enflasyon rakamının eklenmesiyle, toplam 6 aylık oran netleşecek ve bu oran doğrultusunda emeklilerin maaşları zamlanacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %15-17 arasında bir enflasyon artışı tahmin edilirken, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise %12-14 aralığında zam yapılması bekleniyor. Öte yandan, bu farkın refah payı eklemesiyle eşitlenmesi gündemde.
KULİSLERDEKİ RAKAM AÇIKLANDI
Kulislerde en düşük emekli maaşının ne kadar olacağına ilişkin bazı rakamlar da konuşuluyor. En düşük emekli maaşının 14 bin 500 liranın altında olmayacağı belirtiliyor.
Yeni Taban Maaş Uygulaması Gündemde
Pandemi döneminde başlayan ve düşük maaş alan emeklilere devlet tarafından yapılan seyyanen ödemeler, Ocak ayında da artırılacak. Temmuz ayında 10 bin TL olan taban maaş, %25 zamla 12.500 TL'ye çıkarılmıştı. Ocak ayında ise taban maaşın 14.500-15 bin TL bandına ulaşması bekleniyor.
Taban maaş artışları, genellikle emekli maaşlarına yapılan genel zam oranıyla paralel olarak uygulanıyor. Ancak kesin rakamlar, 3 Ocak'ta açıklanacak 6 aylık enflasyon verisi sonrası netleşecek.
Taban Maaş Nasıl Hesaplanıyor?
Taban maaşın hesaplanma yöntemi şu şekilde işliyor:
Emeklinin kök maaşına enflasyon oranı ve refah payı ekleniyor.
%4 oranında ek ödeme de ilave edilerek yeni kök maaş belirleniyor.
Eğer bu kök maaş, belirlenen taban maaşın altında kalırsa, devlet seyyanen ödeme yaparak emeklinin maaşını taban maaşa tamamlıyor.
Örnek Hesaplama: Yeni Maaş Ne Kadar Olacak?
Bir emeklinin kök maaşının 10.000 TL olduğunu varsayalım.
%20'lik Ocak zammıyla bu maaş 12.000 TL'ye çıkacak.
%4 ek ödeme ile toplam maaş 12.480 TL olacak.
Eğer taban maaş 15.000 TL olarak belirlenirse, bu emekliye 2.520 TL seyyanen ödeme yapılacak ve hesabına 15.000 TL yatırılacak.
Refah Payı Eklenebilir
Hükümetin, özellikle düşük maaş alan emekliler için refah payı eklemeyi gündemine aldığı biliniyor. Bu durumda, zam oranlarının %20'lere çıkması ve taban maaşın daha da artması öngörülüyor.
Ocak ayında açıklanacak yeni rakamlar milyonlarca emeklinin ve memurun bütçesini doğrudan etkileyecek.
Kök Maaşa Yapılacak Zam İlk Aşama Olacak
Emeklilere yapılacak zamların ilk adımı kök maaşa uygulanacak oransal artış olacak. Örneğin mevcut kök maaşı 12.000 TL olan bir emeklinin maaşı, %17 zamla 14.040 TL'ye yükselecek.
Kök maaşa yapılan bu artış, hem ek ödeme miktarını artıracak hem de ikinci ve üçüncü aşamalar için temel oluşturacak.
Ek Ödeme ve Taban Maaş Artışı
Kök maaşa yapılan zam, ek ödeme miktarını da doğrudan artıracak. Mevcut durumda, emeklilere kök maaşlarının %4'ü oranında ek ödeme yapılıyor. Kök maaşı 14.040 TL'ye çıkan bir emeklinin yeni ek ödemesi 562 TL olacak.
Üçüncü aşamada ise taban maaş artışı devreye girecek. Şu anda 12.500 TL olan en düşük emekli maaşının, Ocak ayında 14.500-15.000 TL seviyesine çıkarılması bekleniyor. Eğer kök maaş ve ek ödeme toplamı bu tutarın altında kalırsa, aradaki fark seyyanen ödeme ile tamamlanacak.
Memur Emeklileri İçin Eşitleme Gündemde
Tahminlere göre memur emeklilerinin maaş artış oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altında kalabilir. Bu durumda iki grup arasında eşitleme sağlanması adına ilave düzenlemeler yapılması gündemde.
Refah payı uygulamasının bu eşitsizliği giderebileceği öngörülüyor.
YÜZDE 46 ENFLASYON TAHMİNİ NE GETİRECEK?
- 2024 enflasyonu tahmini: % 46
- Temmuz-Aralık enflasyonu: % 17.05
- SSK ve Bağ-Kur: % 17.05
- Memur-emeklisi farkı: % 6.41
- Memur-emeklisi: - % 12.79
- En düşük memur maaşı: 44.220 TL
- En düşük memur emeklisi aylığı: 19.837 TL
- En düşük taban maaş: 14.631 TL