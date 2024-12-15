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EMEKLİYE %46'LIK YENİ ORAN | Maaş zammı enflasyon farkı kaç olacak? SSK, Bağ-Kur'luya 3'lü zam hesabı...

Ocak ayı yaklaştıkça emekliler maaşlarına yapılacak zam oranlarını merakla bekliyor. 2025'in ilk ayında milyonlarca emeklinin maaşlarında üç aşamalı bir artış yapılacak. Bu artışlar kök maaşa zam, ek ödeme düzenlemesi ve taban maaş artışı şeklinde gerçekleşecek. Peki taban maaşlar ne kadar olacak? Emekli memur maaş zammı enflasyon farkı ne olacak? İşte merak edilen son hesaplamalar haberimizde.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Aralık 2024 , 09:20 Güncelleme Tarihi :15 Aralık 2024 , 09:47
EMEKLİYE %46’LIK YENİ ORAN | Maaş zammı enflasyon farkı kaç olacak? SSK, Bağ-Kur’luya 3’lü zam hesabı...

Aralık ayının gelmesiyle birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak konusu oldu. Ocak ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon verisi SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarını netleştirecek. İşte emekliler için beklenen zam oranları ve yeni taban maaş uygulamasına dair detaylar.

EMEKLİYE %46’LIK YENİ ORAN | Maaş zammı enflasyon farkı kaç olacak? SSK, Bağ-Kur’luya 3’lü zam hesabı...

5 Aylık Enflasyon %14,57 Çıktı

Temmuz-Aralık dönemine ilişkin 5 aylık enflasyon verisi %14,57 olarak açıklandı. Aralık ayı enflasyon rakamının eklenmesiyle, toplam 6 aylık oran netleşecek ve bu oran doğrultusunda emeklilerin maaşları zamlanacak.

EMEKLİYE %46’LIK YENİ ORAN | Maaş zammı enflasyon farkı kaç olacak? SSK, Bağ-Kur’luya 3’lü zam hesabı...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %15-17 arasında bir enflasyon artışı tahmin edilirken, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise %12-14 aralığında zam yapılması bekleniyor. Öte yandan, bu farkın refah payı eklemesiyle eşitlenmesi gündemde.

EMEKLİYE %46’LIK YENİ ORAN | Maaş zammı enflasyon farkı kaç olacak? SSK, Bağ-Kur’luya 3’lü zam hesabı...

KULİSLERDEKİ RAKAM AÇIKLANDI

Kulislerde en düşük emekli maaşının ne kadar olacağına ilişkin bazı rakamlar da konuşuluyor. En düşük emekli maaşının 14 bin 500 liranın altında olmayacağı belirtiliyor.

EMEKLİYE %46’LIK YENİ ORAN | Maaş zammı enflasyon farkı kaç olacak? SSK, Bağ-Kur’luya 3’lü zam hesabı...

Yeni Taban Maaş Uygulaması Gündemde

Pandemi döneminde başlayan ve düşük maaş alan emeklilere devlet tarafından yapılan seyyanen ödemeler, Ocak ayında da artırılacak. Temmuz ayında 10 bin TL olan taban maaş, %25 zamla 12.500 TL'ye çıkarılmıştı. Ocak ayında ise taban maaşın 14.500-15 bin TL bandına ulaşması bekleniyor.

EMEKLİYE %46’LIK YENİ ORAN | Maaş zammı enflasyon farkı kaç olacak? SSK, Bağ-Kur’luya 3’lü zam hesabı...

Taban maaş artışları, genellikle emekli maaşlarına yapılan genel zam oranıyla paralel olarak uygulanıyor. Ancak kesin rakamlar, 3 Ocak'ta açıklanacak 6 aylık enflasyon verisi sonrası netleşecek.

EMEKLİYE %46’LIK YENİ ORAN | Maaş zammı enflasyon farkı kaç olacak? SSK, Bağ-Kur’luya 3’lü zam hesabı...

Taban Maaş Nasıl Hesaplanıyor?

Taban maaşın hesaplanma yöntemi şu şekilde işliyor:

Emeklinin kök maaşına enflasyon oranı ve refah payı ekleniyor.
%4 oranında ek ödeme de ilave edilerek yeni kök maaş belirleniyor.
Eğer bu kök maaş, belirlenen taban maaşın altında kalırsa, devlet seyyanen ödeme yaparak emeklinin maaşını taban maaşa tamamlıyor.

EMEKLİYE %46’LIK YENİ ORAN | Maaş zammı enflasyon farkı kaç olacak? SSK, Bağ-Kur’luya 3’lü zam hesabı...

Örnek Hesaplama: Yeni Maaş Ne Kadar Olacak?

Bir emeklinin kök maaşının 10.000 TL olduğunu varsayalım.

%20'lik Ocak zammıyla bu maaş 12.000 TL'ye çıkacak.
%4 ek ödeme ile toplam maaş 12.480 TL olacak.
Eğer taban maaş 15.000 TL olarak belirlenirse, bu emekliye 2.520 TL seyyanen ödeme yapılacak ve hesabına 15.000 TL yatırılacak.

EMEKLİYE %46’LIK YENİ ORAN | Maaş zammı enflasyon farkı kaç olacak? SSK, Bağ-Kur’luya 3’lü zam hesabı...

Refah Payı Eklenebilir

Hükümetin, özellikle düşük maaş alan emekliler için refah payı eklemeyi gündemine aldığı biliniyor. Bu durumda, zam oranlarının %20'lere çıkması ve taban maaşın daha da artması öngörülüyor.

EMEKLİYE %46’LIK YENİ ORAN | Maaş zammı enflasyon farkı kaç olacak? SSK, Bağ-Kur’luya 3’lü zam hesabı...

Ocak ayında açıklanacak yeni rakamlar milyonlarca emeklinin ve memurun bütçesini doğrudan etkileyecek.

EMEKLİYE %46’LIK YENİ ORAN | Maaş zammı enflasyon farkı kaç olacak? SSK, Bağ-Kur’luya 3’lü zam hesabı...

Kök Maaşa Yapılacak Zam İlk Aşama Olacak

Emeklilere yapılacak zamların ilk adımı kök maaşa uygulanacak oransal artış olacak. Örneğin mevcut kök maaşı 12.000 TL olan bir emeklinin maaşı, %17 zamla 14.040 TL'ye yükselecek.

EMEKLİYE %46’LIK YENİ ORAN | Maaş zammı enflasyon farkı kaç olacak? SSK, Bağ-Kur’luya 3’lü zam hesabı...

Kök maaşa yapılan bu artış, hem ek ödeme miktarını artıracak hem de ikinci ve üçüncü aşamalar için temel oluşturacak.

EMEKLİYE %46’LIK YENİ ORAN | Maaş zammı enflasyon farkı kaç olacak? SSK, Bağ-Kur’luya 3’lü zam hesabı...

Ek Ödeme ve Taban Maaş Artışı

Kök maaşa yapılan zam, ek ödeme miktarını da doğrudan artıracak. Mevcut durumda, emeklilere kök maaşlarının %4'ü oranında ek ödeme yapılıyor. Kök maaşı 14.040 TL'ye çıkan bir emeklinin yeni ek ödemesi 562 TL olacak.

EMEKLİYE %46’LIK YENİ ORAN | Maaş zammı enflasyon farkı kaç olacak? SSK, Bağ-Kur’luya 3’lü zam hesabı...

Üçüncü aşamada ise taban maaş artışı devreye girecek. Şu anda 12.500 TL olan en düşük emekli maaşının, Ocak ayında 14.500-15.000 TL seviyesine çıkarılması bekleniyor. Eğer kök maaş ve ek ödeme toplamı bu tutarın altında kalırsa, aradaki fark seyyanen ödeme ile tamamlanacak.

EMEKLİYE %46’LIK YENİ ORAN | Maaş zammı enflasyon farkı kaç olacak? SSK, Bağ-Kur’luya 3’lü zam hesabı...

Memur Emeklileri İçin Eşitleme Gündemde

Tahminlere göre memur emeklilerinin maaş artış oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altında kalabilir. Bu durumda iki grup arasında eşitleme sağlanması adına ilave düzenlemeler yapılması gündemde.

EMEKLİYE %46’LIK YENİ ORAN | Maaş zammı enflasyon farkı kaç olacak? SSK, Bağ-Kur’luya 3’lü zam hesabı...

Refah payı uygulamasının bu eşitsizliği giderebileceği öngörülüyor.

EMEKLİYE %46’LIK YENİ ORAN | Maaş zammı enflasyon farkı kaç olacak? SSK, Bağ-Kur’luya 3’lü zam hesabı...

YÜZDE 46 ENFLASYON TAHMİNİ NE GETİRECEK?

- 2024 enflasyonu tahmini: % 46

- Temmuz-Aralık enflasyonu: % 17.05

- SSK ve Bağ-Kur: % 17.05

- Memur-emeklisi farkı: % 6.41

- Memur-emeklisi: - % 12.79

- En düşük memur maaşı: 44.220 TL

- En düşük memur emeklisi aylığı: 19.837 TL

- En düşük taban maaş: 14.631 TL