Yaş şartı yok! 25 yıl evli kalan, hiç çalışmamış sigortasız kadınlara emeklilik + en az 4.686 TL maaş! Tek dilekçeyle Bağkur'lu (4B) oluyorsunuz! 1261 gün primle anneye emeklilik

Çalışmadan emeklilik mümkün mü? Sorusu her geçen gün araştırılıyor ve bazı şartlar merak ediliyor. Özellikle ev hanımlarının sosyal güvencesi yani sigortası olmuyor. Bilindiği üzere belli şartları yerine getirdikten sonra herkes emekli olabilir. Bunun için 3 şart bulunuyor: Yaş, Yıl ve Prim günü... Emeklilik açısından herkesin yararlanabileceği ama içeriğine bakıldığında kadınlar için daha yararlı olan bir sistem bulunuyor. O da isteğe bağlı sigortalılık. Bir başka deyişle çalışmadan emekli olmanın formülü. Peki, kimler çalışmadan emekli olabilir? 25 yıl evli kalan ev hanımlarına emeklilik var mı? İşte tüm merak edilenler haberimizde!