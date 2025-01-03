Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatına enflasyon farkı ayarı! İşte yeni tavan

Çalışanların en önemli güvencelerinden biri olan kıdem tazminatının tutarı bu ay itibariyle maaşlara yansıtılacak zamlarla artarken, tavanına da memur ayarı geliyor. Memur maaş katsayısında bu ay yapılacak artışın ortaya çıkmasıyla yeni tavan da belli oldu.

İşyerinde en az 1 yıllık kıdemi bulunup kendi istek ve kusuru dışında işten çıkanlar ile emeklilik, askerlik, evlilik (kadınlar için) ve haklı fesih gibi sebeplerle ayrılanların alabildiği kıdem tazminatı; çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden ödeniyor.

Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücret çarpılarak hesaplanan tutardan, sadece damga vergisi kesiliyor.

Ancak kıdem tazminatının bir tavanı bulunuyor. Özel sektörde çalışanların yıllık tazminatı bu tutarı aşamıyor. Brüt kazancı bu tutarın altında olanlar kendi maaşı, üstünde olanlar ise tavan üzerinden hesaplanan tazminatı alıyor. Tazminat tavanı 2024'ün ikinci yarısında 41 bin 828 liraydı. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 41 bin 510 lira ödeme yapıldı.