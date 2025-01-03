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Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatına enflasyon farkı ayarı! İşte yeni tavan

İşten ayrılanların, emekli olanların en önemli güvencesi olan kıdem tazminatına memur ayarı geliyor. Bu yıla yükselerek başlayan tazminatta yeni tavan belli oldu. İşte detayları…

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 10:40 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 10:40
Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatına enflasyon farkı ayarı! İşte yeni tavan

Çalışanların en önemli güvencelerinden biri olan kıdem tazminatının tutarı bu ay itibariyle maaşlara yansıtılacak zamlarla artarken, tavanına da memur ayarı geliyor. Memur maaş katsayısında bu ay yapılacak artışın ortaya çıkmasıyla yeni tavan da belli oldu.

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatına enflasyon farkı ayarı! İşte yeni tavan

İşyerinde en az 1 yıllık kıdemi bulunup kendi istek ve kusuru dışında işten çıkanlar ile emeklilik, askerlik, evlilik (kadınlar için) ve haklı fesih gibi sebeplerle ayrılanların alabildiği kıdem tazminatı; çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden ödeniyor.

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatına enflasyon farkı ayarı! İşte yeni tavan

Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücret çarpılarak hesaplanan tutardan, sadece damga vergisi kesiliyor.

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatına enflasyon farkı ayarı! İşte yeni tavan

Ancak kıdem tazminatının bir tavanı bulunuyor. Özel sektörde çalışanların yıllık tazminatı bu tutarı aşamıyor. Brüt kazancı bu tutarın altında olanlar kendi maaşı, üstünde olanlar ise tavan üzerinden hesaplanan tazminatı alıyor. Tazminat tavanı 2024'ün ikinci yarısında 41 bin 828 liraydı. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 41 bin 510 lira ödeme yapıldı.

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatına enflasyon farkı ayarı! İşte yeni tavan

46 BİN 655 LİRA OLACAK

Bu tutar bu aydan itibaren memur maaş katsayısındaki artışla yükseliyor. Ortaya çıkan yüzde 11.54 artışa göre bu yılın ilk yarısında geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı 46 bin 655 lira olacak. Damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en çok 46 bin 301 lira ödenecek.

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatına enflasyon farkı ayarı! İşte yeni tavan

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